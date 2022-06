MIT SPANNUNG ERWARTETE ZWEITE AUSGABE DER 50 NEXT: BEKANNTGABE DER GRÖSSTEN IMPULSGEBER DER GASTRONOMIE

50 Best

An der zweiten Ausgabe von 50 Next nehmen Menschen aus 30 Regionen auf 6 Kontinenten teil

In sieben Kategorien werden die in der Gastronomie tätigen Personen ausgezeichnet: Gamechanging Producers, Tech Disruptors, Empowering Educators, Entrepreneurial Creatives, Science Innovators, Hospitality Pioneers und Trailblazing Activists

Mehr als 400 Kandidaten wurden direkt vom Basque Culinary Center, dem akademischen Partner von 50 Next aus den Bewerbungen, Nominierungen und Talenten ausgewählt

Die Organisation hinter The World's 50 Best Restaurants (die 50 besten Restaurants der Welt) und The World's 50 Best Bars (die 50 besten Bars der Welt), hat heute die zweite Ausgabe der 50 Next angekündigt, einer Liste, aber keine Rangfolge, junger Menschen, die die Zukunft der Gastronomie mitgestalten. In diesem Jahr wird das erste Live-Event der 50 Next gefeiert, das im Palacio Euskalduna in Bilbao im spanischen Baskenland stattfindet. 50 Next ist darauf ausgelegt, die nächste Generation von Führungskräften zu inspirieren, zu stärken und miteinander zu vernetzen. Gewürdigt werden Menschen unter 35 Jahren aus der gesamten Lebensmittel- und Getränkeszene. Die Liste berücksichtigt aber auch Bewerber über 35 Jahren, die beruflich neue Wege gehen möchten.

Aufbauend auf der ersten Ausgabe der Liste von 2021 zielt die zweite Ausgabe der 50 Next darauf ab, die Vielfalt der weltweiten Gastronomieszene widerzuspiegeln. Die Class of 2022 umfasst eine breite Auswahl wegweisender Persönlichkeiten, darunter: die innovativen Denker Anusha Murthy und Elizabeth Yorke, die Gespräche über indische Ernährungssysteme entfachen, Dinara Kasko, die ukrainische Konditorin, die eine Konditorei-Revolution entfacht hat, Mmabatho Molefe, der Koch, der schwarze Frauen stärkt und Missverständnisse über die indigene Küche aufklärt, und Lefteris Arapakis, der Fischer, der gegen die Meeresverschmutzung in Griechenland kämpft. Ausführliche Informationen zu jeder Person finden Sie auf der 50 Next-Website hier.

William Drew, Director of Content bei 50 Best, erklärt: „Wir freuen uns, die „Class of 2022" der 50 Next bei einer Live-Zeremonie bekannt zu geben, bei der wir gemeinsam die nächste Generation an Führungskräften in der Gastronomie feiern und ihre unglaublichen Leistungen würdigen können."

Um die Bekanntgabe der Class of 2022 zu feiern und die Class of 2021 zu würdigen, wurde in Partnerschaft mit der Region Biskaya und der baskischen Regierung eine eintägige 50 Next-Veranstaltung organisiert, zu deren Anlass die Liste von 2022 bekannt gegeben wurde.

