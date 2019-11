50 Best

50 Best lanciert '50 Best Discovery', eine neue Weltkarte mit Expertenempfehlungen für Speise- und Trinklokale

London (ots/PRNewswire)

50 Best, die Marke hinter der jährlichen Ranglisten und Preisen für 'The World's 50 Best Restaurants' und 'The World's 50 Best Bars', verkündet die Premiere von 50 Best Discovery.

50 Best Discovery ist eine riesige Sammlung von Restaurants und Bars, die über die jährlichen Preisverleihungen hinaus geht. Auf internationalen Reisen findet man hier Inspiration für gutes Essen und Trinken.

50 Best Discovery macht Empfehlungen zu Restaurants und Bars rund um die Welt, für die 50 Best-Experten gestimmt haben. Es gibt 1.600 Bewertungen von Lokalen in 75 Ländern. Grundlage für die Sammlung sind Destinationen, die in den Ranglisten The World's 50 Best Restaurants, The World's 50 Best Bars, Latin America's 50 Best Restaurants, Asia's 50 Best Restaurants und Asia's 50 Best Bars aufgeführt sind, ergänzt durch weitere Lokalitäten. Die Empfehlungen der Academy decken ein breites Spektrum an Restaurants und Bars ab. Der Academy gehören 1.700 der renommiertesten internationalen Gastrojournalisten, Küchenchefs, Restaurantbetreiber, Barbetreiber und Gastronomen an.

Es gibt eine neue Website mit einer ausgeklügelten Suchmaschine. Dort kann man lokal oder auf Reisen Restaurants und Bars nach Stadt, Ort und Region suchen. Für einfache Navigation sind Lokalitäten und Bewertungen nebeneinander gelistet, inklusive Preisliste, Kontaktangaben, Bildern und kurzer Bewertung.

Egal ob man die angesagteste Hinterhof-Ramenbar in Tokio, ein grenzüberschreitendes kulinarisches Erlebnis in San Francisco oder den besten Martini in Madrid sucht - 50 Best Discovery ist vollgepackt mit Geheimtipps für abenteuerlustige Gourmets, die ein Ess- und Trinkerlebnis der Extraklasse suchen.

William Drew, Director of Content für 50 Best, sagt: "Der Gastrotourismus hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten kulturellen Phänomen entwickelt. Das zeigt sich in der rasanten Zunahme unserer Social-Media-Follower auf mehr als zwei Millionen und dem anhaltenden Wachstum unserer globalen Events. Zum ersten Mal bringen wir jetzt eine umfangreiche Sammlung von Restaurants und Bars heraus. Für Liebhaber von gutem Essen und Trinken ist es die ultimative Weltkarte, ein Muss für gastronomische Abenteurer."

Die neue Website finden Sie unter theworlds50best.com/discovery .

Unter https://www.theworlds50best.com/mediacentre/media-contacts finden Sie die vollständige Pressemitteilung mit längerem Zitat und Hinweisen an Herausgeber. Registrieren Sie sich hier auch für Zugang zum 50 Best Media Centre.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1034553/50_Best_Logo.jpg

Pressekontakt:

Anita Gryson/Baylie Bodiford

+44-(0)203-868-8700 / +1-212-257-1500

Worlds50best@relevanceinternational.com

Original-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuell