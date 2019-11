Qorus Software

Qorus und Microsoft vereinbaren Zusammenarbeit für kostenlose Vertriebsunterstützung der Microsoft-Partner in Westeuropa

Seattle (ots/PRNewswire)

Am Donnerstag, den 28. November 2019, veranstaltet Microsoft ein Webinar, um die Einführung des Qorus Content Hub für das Microsoft Partner Network für mehr als 5.000 Partner in 12 Ländern zu starten.

Qorus Content Hub - die Sales-Enablement-Plattform, die Menschen, Inhalte und Daten verbindet, um Unternehmen zu helfen, schnell auf den Markt zu kommen und mehr Geschäfte abzuschließen, wird allen Microsoft-Partnern in Westeuropa kostenlos zur Verfügung gestellt.

Partner nutzen die Plattform, um auf die neuesten Vertriebs- und Marketinginhalte aus dem Microsoft Partner Network (MPN) zuzugreifen.

Folgendes wurde von Benutzern berichtet:

- 50 % weniger Zeitaufwand bei der Suche nach Inhalten - 5 Mal schnellere Erstellung von Verkaufspräsentationen und Angeboten - Jährliche Produktivitätseinsparungen in Höhe von 20.000 USD pro Benutzer - 85 % der Partner konnte ihre Nutzung von Microsoft-Partnerinhalten erhöhen

Um mehr über den Qorus Content Hub für das Microsoft Partner Network und den Zugriff darauf zu erfahren, sind Partner eingeladen, am Donnerstag, d. 28. November, an einem Webinar teilzunehmen.

Melden Sie sich mit diesem Link beim Webinar an:

https://www.cloudchampion.se/accelerate-sales-with-the-qorus-content-hub-for-microsoft-partner-networks-members/

Gehören Sie zu den Microsoft-Partnern, die 8 Stunden pro Woche mit der Suche nach Inhalten verbringen und 2 bis 3 Tage brauchen, um ein einziges Kundenangebot zu erstellen?

In dem 30-minütigen Webinar erfahren die Partner alles über dieses kostenlose Sales-Enablement-Angebot von Microsoft.

Nehmen Sie teil, um herauszufinden, wie es geht:

- Verwenden Sie den Qorus Content Hub, um eine Verkaufspräsentation in 60 Sekunden zu erstellen - Kommen Sie schneller auf den Markt mit MPN-Inhalten, die Sie über Azure, Office 365 und Dynamics 365 und mehr anpassen können - Greifen Sie auf die neuen Inhalte zu, ohne Ihre Office-Anwendungen oder Ihren Browser zu verlassen - Erstellen und senden Sie MPN-Inhalte an Ihre Kunden, direkt aus Outlook, Word und PowerPoint - Verfolgen Sie die Kundenbindung für intelligentere Follow-up-Gespräche

Microsoft bietet den Qorus Content Hub als kostenlosen Sales-Enablement-Vorteil allen Partnern an, die Office 365 benutzen

Informationen zu Qorus

Qorus ist eine Sales-Enablement-Plattform, die Menschen, Inhalte und Daten verbindet, um schnell auf den Markt zu kommen und mehr Geschäfte abzuschließen.

Unsere Software ist extrem leistungsstark und gleichzeitig intuitiv und benutzerfreundlich. Sie ist in Microsoft 365 und wichtige CRMs integriert. Unser preisgekröntes Customer Success Team stellt sicher, dass Kunden aus allen Branchen ihre Ziele erreichen.

Wir sind eine vielfältige, dynamische Gruppe mit Hauptsitz in Seattle und Geschäftsstellen in New York, London und Kapstadt.

www.qorusdocs.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1033685/Qorus_Logo.jpg

Pressekontakt:

Heather Thompson

hthompson@qorusdocs.com

+27 87 354 4779

https://www.qorusdocs.com/contact-us

SVP of Marketing

www.qorusdocs.com

