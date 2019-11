Bilderberg Bellevue Hotel Dresden

Aus Westin wird Bilderberg: Bellevue Hotel Dresden setzt sich die Krone auf

Dresden (ots)

Das Dresdner Bellevue Hotel tritt unter einer neuen Marke auf. Ab dem 1. Januar 2020 wird das "The Westin Bellevue Hotel Dresden" zum "Bilderberg Bellevue Hotel Dresden". Die niederländische Premium-Hotelgruppe "Bilderberg" wählt ausschließlich traditionsreiche Qualitätshotels in einzigartiger Lage aus und entschied sich für die Aufnahme des Bellevue Hotel Dresden in ihr exklusives Portfolio. Der unverbaute Blick auf die Dresdner Altstadtkulisse sowie Komfort, Kulinarik und Service nach höchsten internationalen Standards waren hierfür ausschlaggebend. Bilderberg steht für die Bewahrung eines einzigartigen kulturellen Erbes; gleichzeitig werden neue und ganz besondere Momente für den Gast geschaffen. Hieran arbeitet das Bellevue Hotel kontinuierlich: Mitte 2020 soll die umfassende Renovierung aller 340 Zimmer und Suiten abgeschlossen sein. Weitere strategische Entwicklungen und Investitionen sind geplant, um sich den zukünftigen Anforderungen im MICE- und Business-Travel-Bereich zu stellen und sich weiterhin vom Wettbewerb abzuheben.

"Wir sind sehr stolz, als erstes Hotel außerhalb der Niederlande in die exklusive Bilderberg-Familie aufgenommen zu werden. Das ist eine Bestätigung für den einzigartigen Charakter des Bellevue Hotels Dresden und für die hohen Qualitätsstandards, die wir an unser Haus, unsere Küche und unseren Service anlegen", freut sich Sebastian Klink, General Manager des künftigen Bilderberg Bellevue Hotel Dresden.

Link zur kompletten Pressemitteilung: http://bit.ly/PM_Bilderberg_Bellevue

Hinweis: Die Pressemappe mitsamt Bildmaterial finden Sie zum Download unter: http://datas.weichertmehner.com/Pressemappe_Bellevue (verfügbar ab 27. November, 13.00 Uhr)

Pressekontakt:

Johannes Maidorn

WeichertMehner GmbH & Co. KG

+49 351 50 14 02 010

bellevue@weichertmehner.com

Original-Content von: Bilderberg Bellevue Hotel Dresden, übermittelt durch news aktuell