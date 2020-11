Upfield

Mit ProActiv Immune die Abwehrkräfte unterstützen: Neue pflanzliche Margarine liefert dem Körper wertvolle Vitamine und Mineralstoffe

Mit einer Kombination der essentiellen Vitamine B6, B12 und D sowie den Mineralstoffen Folsäure und Zink bietet die Margarine ProActiv Immune wichtige Nahrungsbestandteile für ein gesundes Immunsystem. Einfach täglich eine Portion auf Brot oder Brötchen streichen und schon lassen sich auf einfache, natürliche und leckere Weise die in dieser Jahreszeit besonders wichtigen Abwehrkräfte unterstützen. Die neue Margarine auf pflanzlicher Basis ist ab sofort in immer mehr Geschäften des deutschen Lebensmitteleinzelhandels erhältlich. Packungsgröße: 250 Gramm, UVP EUR 2,99.

Der Trend zu mehr Bewegung und bewusster Ernährung war schon vor dem Jahr 2020 enorm. Doch gerade dieses Jahr hat vielen Menschen noch einmal vor Augen geführt, dass sie deutlich mehr für ihre Gesundheit tun können. Mit ProActiv Immune bekommen sie dabei wertvolle Unterstützung, um ihr Immunsystem fit zu halten. Dieses spielt eine entscheidende Rolle, um den menschlichen Körper vor schädlichen Umwelteinflüssen und Krankheitserregern zu schützen.

Durch die tägliche Ernährungsroutine kann man nahezu nebenbei einen wertvollen Beitrag zu einem gesunden Immunsystem leisten. Genau das ist auch der Grundgedanke der neuen ProActiv Immune Margarine. Sie unterstützt jeden Tag die natürlichen Abwehrkräfte ganz ohne zusätzlichen Aufwand, denn sie lässt sich einfach als Brotaufstrich verwenden. Ob auf dem Vollkornbrötchen zum Frühstück, auf dem Pausenbrot in der Schule oder als Aufstrich beim Abendessen - mit ProActiv Immune ist es ganz einfach, die tägliche Ernährung der ganzen Familie um eine gesunde Komponente zur Unterstützung des Immunsystems zu ergänzen.

Und so wirkt ProActiv Immune: Die Margarine wurde mit essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen entwickelt, die im Rahmen einer gesunden Ernährung und Lebensweise aktiv zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Eine Portion des Brotaufstrichs liefert mehr als 30 Prozent der empfohlenen Tagesdosis an Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin E und Folsäure sowie 15 Prozent des täglichen Bedarfs des Spurenelements Zink. Die zu 100 Prozent pflanzliche Halbfettmargarine ist fett- sowie salzarm und bietet eine gute Ergänzung zu vitaminreichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Nüssen, Vollkorn und ähnlichem. Neben einer wesentlichen Menge an Mikronährstoffen enthält sie die für den Menschen wichtigen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren.

