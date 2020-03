Upfield

Mehr Zeit zu Hause: Kreativ kochen und backen mit Rama

Schulen und Kindertagesstätten sind geschlossen, der Chef hat die Belegschaft ins Homeoffice geschickt, persönliche Kontakte sind stark eingeschränkt. Für viele bedeutet das, dass zu Hause jetzt einiges los ist. Die Tochter hat Fragen zu ihren Mathematik-Aufgaben. Der Kunde wartet dringend auf einen Rückruf. Und die Großeltern haben schon ihre Einkaufsliste durchgegeben. Für alle, die sich jetzt nicht auch noch jeden Tag fragen wollen, "Was kochen wir denn heute?" gibt es auf der Website www.rama.de die neue Rubrik "einfache Rezepte". Weitere Inspiration bietet zudem ein Facebook-Live-Cooking-Event.

Wer sich jetzt mit haushaltsüblichen Vorräten eindeckt, reduziert die Besuche im Supermarkt. Doch was kochen mit haltbaren Lebensmitteln? Rama bietet einfache Rezept-Ideen für schnelle und tolle Gerichte in der Zeit des "Social Distancing". Unkompliziert sind auch die Spaghetti Carbonara, die Rama-Koch Jörg Zellmann bei seinem Live-Cooking-Event am 1. April auf der Rama Facebook-Seite präsentiert.

Eltern können in der aktuellen Situation gemeinsames Kochen und Backen mit den Kindern zum Anti-Langeweile-Programm machen. Ob Pfannkuchen, Spaghetti mit Tomatensauce oder kreativ belegte Brote - wenn es dann am Ende heißt "Das habe ich gemacht!", schmeckt es den Kids nochmal so gut.

Ebenfalls wichtig in diesen Wochen: Es sollten viele wertvolle Nährstoffe mit auf den Teller kommen. Die Rezept-Ideen sorgen dabei für den Extra-Boost an Vitaminen und Nährstoffen. Immer mit dabei: die hochwertigen ungesättigten und essentiellen Fettsäuren, die die Pflanzenmargarine enthält. Dazu gehören unter anderem Omega 3 und 6, die zu einer gesunden Ernährung beitragen. Gleichzeitig sind die Rama-Produkte praktisch, vielseitig einsetzbar und erreichen aufgrund ihrer Eigenschaften bei der Zubereitung stets das beste Ergebnis. Richtig aufbewahrt, sind sie zudem lange haltbar - ideal für die Vorratshaltung.

Die Rezepte in den Kategorien "Vorratsküche", "Kochen mit Kindern" und "Ausgewogene Küche" und viele weitere tolle Ideen zum Kochen, Braten und Backen gibt es unter www.rama.de. Das Rama-Koch-Event startet am 1. April um 18 Uhr auf Facebook unter www.facebook.com/RamaDE/. Welche Zutaten benötigt werden, gibt Rama rechtzeitig vorher bekannt, damit Spaghetti Carbonara-Fans gleich parallel zu Hause mitkochen können. Für alle, die nicht die Möglichkeit haben, live dabei zu sein, bleibt das Rezept-Video auch danach auf Facebook zum Nachkochen verfügbar.

