WBS CODING SCHOOL entwickelt Quereinsteigende zu einsatzfähigen IT-Spezialist:innen

1.000 Teilnehmende absolvieren förderungsfähige Ausbildung - im Coding Bootcamp mit Bestnoten

Auf Erfolg programmiert: 1.000 Quereinsteigende sind innerhalb von drei Jahren an der WBS CODING SCHOOL gestartet. Das Coding Bootcamp formt Teilnehmende zu IT-Fachkräften von morgen - Jobgarantie für den deutschen und internationalen Arbeitsmarkt inklusive. Tim Leuthold, Mitbegründer und Leiter der WBS CODING SCHOOL, über das Erfolgsgeheimnis der Marke der WBS GRUPPE.

Branchenweit suchen Unternehmen IT-Spezialist:innen. Im ersten Halbjahr 2022 laut WBS JobReport 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Wie bildet ihr in 15 Wochen einen Quereinsteigenden zur Fachkraft aus?

Tim Leuthold: Unser Alleinstellungsmerkmal sind die Coding Bootcamps. Sie simulieren eine echte Arbeitsumgebung. Der Kern ist unser hybrides Lernformat. Nach mehreren Wochen Online-Studium entwickeln angehende Absolvent:innen am Campus in Berlin ihre Abschlussprojekte, mit denen sie sich bewerben. So entwickelte beispielsweise Sabahuddin Ahmad aus Indien die App Pneumpredict, die Röntgenbilder auf Anzeichen für Lungenentzündungen analysiert.

Das klingt nach gelebter Integration von Migrant:innen in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft.

Viele Absolvent:innen der englischsprachigen Ausbildung kommen aus dem deutschsprachigen Raum, darunter Migrant:innen. Andere aus Europa und Amerika.

Ihr seid 2020 als europaweit erstes Coding Bootcamp mit einem hybriden Lernformat gestartet. Mittlerweile mit großartigen Bewertungen.

Teilnehmende geben Bestnoten. Beispielsweise in der Erhebung des Marktforschungsinstituts Globis GmbH, die das Politikmagazin "Stern" veröffentlichte. Die weltweit größte Bootcamp-Bewertungsplattform Course Report führt uns seit 2023 als Best Coding Bootcamp, seit 2022 als Best Data Science Bootcamp.

Die Agentur für Arbeit finanziert die Qualifizierung vollständig. Wer sind eure Teilnehmenden?

Unsere Coding Bootcamps richten sich an technikaffine Quereinsteiger:innen in allen Berufszweigen. Die Agentur für Arbeit fördert die Ausbildung in den Bereichen Marketing Analytics, Data Science, Digital Product Design, Web und App Development.

