Transformation im Kundenservice - mit smarten Voicebots der nächsten Generation

Warteschleifen könnten bald passé sein: Immer mehr Unternehmen wie Bosch, Daimler, DATEV, Lufthansa, Salzburg AG uvm. nutzen smarte KI Voice- und Chatbots von Cognigy, um ihren Service für Kunden und Mitarbeiter signifikant zu verbessern.

Chatbots sind auf vielen Websites zu finden. Sie wurden vor einigen Jahren als die Lösung für einen besseren Kundenservice angepriesen. Die meisten dieser einfachen, veralteten FAQ-Bots verstehen jedoch nur fest programmierte Anfragen und liefern dazu fixe Antworten. Im Ergebnis rufen die Kunden dann doch im Contact Center an - nur etwas genervter. Der Düsseldorfer Conversational AI-Spezialist Cognigy bietet heute eine Bot-KI-Technologie, die mit den einfachen FAQ-Bots nichts mehr gemein hat. Cognigy.AI versteht gesprochene oder geschriebene Anliegen wie ein Mensch und kann natürliche Dialoge in über 100 Sprachen führen. Standardanfragen, auch solche, die Änderungen, Aufträge und dergleichen enthalten, kann Cognigy.AI autark rund um die Uhr lösen - auch im Dialog am Telefon.

Smarte Bots entlasten Contact Center und steigern die Kundenzufriedenheit

Diese neue Form der Bot-Technologie machen sich immer mehr Unternehmen für ihre Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern zunutze. Sie bieten zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Gesprächspartner, entlasten ihre Contact Center und verschaffen ihnen mehr Zeit für die individuelle Betreuung wichtiger Anliegen. Die Plattform von Cognigy übergibt auch an den richtigen Stellen an den Menschen im Contact Center, hört weiter im Gespräch zu und liefert in Echtzeit Hintergrundwissen zum Kunden sowie zu den gerade behandelten Produkten oder Themen. Die Service-Mitarbeiter können dadurch umgehend kompetent antworten. Solche Agent Assist-Lösungen sind ein wesentlicher Erfolgsbestandteil eines jeden Contact Centers. Agenten können Kunden dadurch situativ passende Angebote unterbreiten und das Up- und Cross-Selling steigern.

Ausgereifte, sichere Plattform für Customer Service-Automatisierung "made in Germany"

Cognigy.AI wird heute von Großunternehmen und Marken auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Technologie wurde in Deutschland entwickelt, sie ist AIC4-zertifiziert (besonders sicher und leistungsfähig), DSGVO-konform und sie kann einfach in allen Use Cases und IT-Landschaften eingesetzt werden. Gerade große Organisationen profitieren, denn sie können virtuelle Agenten für unterschiedliche Aufgaben in allen Bereichen, Märkten, Kanälen einsetzen. Flüge umbuchen, Reisen stornieren, Schaden melden, Adressen ändern, Lieferzeiten abfragen, Urlaub beantragen uvm. wird automatisiert per Telefon oder Texteingabe möglich.

Conversational Analytics bringt Licht in die Kundengespräche

Mit Cognigy Insights bietet das Düsseldorfer Softwareunternehmen zudem eine in die Plattform integrierte Analytics-Suite, um den Dialog mit einem Bot und/oder Menschen transparent und optimierbar zu gestalten. Das Tool bietet neue Möglichkeiten bei der Analyse von Gesprächen und schafft eine Grundlage für erkenntnisbasiertes Handeln. Die Lösung trackt den Kundenkontakt in etlichen Facetten in Millionen Datenpunkten und leitet aus den riesigen Datenmengen Erkenntnisse für Optimierungen ab. Sie liefert dem Unternehmen eine klare Vorstellung von dem, was Kunden wünschen, wie sie im Dialog reagieren und warum. Auf Basis dessen können Abläufe im Contact Center effektiver gestaltet und ein höherer Automatisierungsgrad sowie ROI erreicht werden. Dieses transparente Wissen hilft dem Team aus Mensch und Bot entscheidend dabei, Kunden erfolgreicher zum Ziel zu führen.

Cognigy ist ein weltweit führender Anbieter von Conversational AI zur Unterstützung der Automatisierung im Kundenservice. Mit der Low-Code-Plattform Cognigy.AI können Unternehmen ihre Contact Center für die Kunden- und Mitarbeiterkommunikation mit intelligenten Voice- und Chatbots automatisieren.

