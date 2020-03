EuPD/Corporate Health Initiative

Vorausschauende Personalstrategien und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zur Prävention

- Der bundesweite Bewerbungsprozess für den Corporate Health Award 2020 startet ab sofort

Eine sich verändernde Arbeitswelt in Zeiten des demographischen Wandels, herausfordernde Gesundheitsstrategien in gesellschaftlichen Ausnahmesituationen sowie die anhaltende Suche und Bindung von Fachkräften für das nächste Jahrzehnt - diese Themen prägen bereits jetzt das Jahr 2020. Der angespannte Arbeitsmarkt wird sich nicht zuletzt durch aktuellste äußere Einflussfaktoren und deren kurz-, mittel- und langfristigen Folgen noch weiter verschärfen. Vor diesem Hintergrund stellen sich viele Arbeitgeber gerade in Krisenzeiten die Frage: Wo stehen wir im Deutschland-Vergleich mit unseren Managementprozessen und wie können wir unser gerade in diesen Zeiten besonders wichtiges Corporate Health System anhand griffiger Kennzahlen offiziell bewerten und verifizieren lassen?

Für eine professionelle Analyse, Auswertung und Interpretation dieser Kennzahlen steht seit 2009 der Corporate Health Evaluation Standard des Forschungsunternehmens EuPD Research. Das zugrundeliegende Qualitätsmodell bildet die Basis für die jährliche Bewerbungsphase im Rahmen des Corporate Health Awards, die ab sofort zum zwölften Mal in Folge von den Initiatoren EuPD Research und der Handelsblatt Media Group ausgerufen wird.

Im ersten Schritt ist jede Organisation aus Wirtschaft, Bildung und öffentlicher Hand berechtigt, den Online-Qualifizierungsbogen bis zum 01. Juni 2020 einzusenden. Mit Abschluss der kostenfreien Bewerbungsphase erhalten alle Teilnehmer automatisch ihre individuellen Branchenvergleichsdaten in Form des offiziellen Deutschland-Benchmarks. Die jeweils besten Unternehmen jeder Branche erreichen die Finalrunde und können ihre Angaben aus dem Qualifizierungsprozess durch das Corporate Health Audit verifizieren lassen. Auf Basis der letztjährigen Vorbereitungen können die Verifizierungsprozesse in 2020 onlinegestützt begleitet werden. Neben der Qualitätssicherung sowie der detaillierten Stärken- und Schwächenanalyse bietet das bestandene Audit die Chance auf den Gewinn des Awards in der jeweiligen Branche und Größenklasse. Der unabhängige Expertenbeirat des Corporate Health Awards bestimmt im Anschluss der Auditierungen die Gewinner und somit die besten Unternehmen Deutschlands.

Die etablierte Auszeichnung genießt bei Arbeitgebern, Mitarbeitern und im Recruitingprozess für neue Fachkräfte und Bewerber größte Anerkennung. Die besten Organisationen Deutschlands werden in fünfzehn Branchen-Kategorien in den Klassen "Mittelstand" und "Großkonzern" ausgezeichnet. Der Award gilt als renommierteste Auszeichnung für exzellentes Corporate Health Management in Deutschland.

Steffen Klink, Director of Social Sustainability bei EuPD Research und Leiter des Corporate Health Awards: "Gerade in Zeiten der tagesaktuell notwendigen Weiterentwicklungen und Anpassungen von Handlungsplänen wird der strategischen, strukturellen und maßnahmenorientierten Zusammenarbeit von Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz, Personalabteilung, Betriebsrat und Geschäftsführung eine nie dagewesene Bedeutung zuteil. Auch der letztjährige Anstieg der Bewerberzahlen um knapp 25 Prozent zeigt uns die hohe Bedeutung von strategischem Corporate Health Management für die Zukunftsfähigkeit von Organisationen. Wir freuen uns, durch den Dialog mit führenden Experten aus Wissenschaft und Politik, aber auch mit den Arbeitgebern an der Basis, den Corporate Health Evaluation Standard jährlich gemäß der aktuellen Herausforderungen erweitern und somit einen zentralen Beitrag zur bundesweiten Qualitätssicherung für Arbeitgeber im Umgang mit der eigenen Belegschaft leisten zu können."

Die Gewinner 2019 auf einen Blick: https://www.corporate-health-award.de/awardverleihung

Prozessablauf: https://www.corporate-health-award.de/bewerbungsprozess/

Viele gute Gründe für neue Wege in der Arbeitgeberkommunikation

Vor dem Hintergrund der Herausforderungen eines dynamischen Arbeitsmarktes erkennen die Unternehmen die Bedeutung einer entsprechenden Unternehmenskultur für die Zukunftsfähigkeit ihrer Organisation auf höchster Management-Ebene. Die Einbindung der Geschäftsführung hat sich weiter erhöht und liegt nun seit 2009 auf Rekordniveau. Die Ergebnisse der Bewerber fließen zudem in die jährliche Trendstudie "Corporate Health Management in Deutschland" und liefern somit eine faktenbasierte Aussage zu den branchen- beziehungsweise größenspezifischen Umsetzungsgraden und der entsprechenden Relevanz in den Bereichen "Strategie", "Struktur", "Maßnahmen" sowie der mehr als 150 enthaltenen Befragungsitems.

Über den Corporate Health Award

Der Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für exzellentes Corporate Health Management und wurde 2009 vom Forschungsinstitut EuPD Research und dem Handelsblatt initiiert. Das Ziel des vorausgehenden umfangreichen Evaluationsprozesses ist es, vor allem in den Führungspositionen der deutschen Wirtschaft die Einsicht in die Notwendigkeit von Investitionen in betriebliche Gesundheitssysteme zu stärken sowie vor dem Hintergrund struktureller Veränderungen und des demographischen Wandels die Wettbewerbsfähigkeit durch gezieltes Corporate Health Management sicherzustellen. Alleine in 2019 haben sich 347 Unternehmen und Organisationen um den Award beworben und sich somit dem wissenschaftlichen und praxisnahen Auswahlverfahren gestellt.

Die Branchen im Überblick:

- Öffentliche Verwaltung - Informations- und Kommunikationstechnik - Maschinenbau / Schwerindustrie - Chemie / Pharma - Verkehr / Logistik - Dienstleistungen / Medien / Beratung - Elektrotechnik - Gesundheits- und Sozialwesen - Produktion / Verarbeitende Industrie - Hochschule - Handel - Finanzen - Versicherungen - Energiewirtschaft - Konsumgüter - Handwerk

Über EuPD Research

EuPD Research begeht in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum als führendes Forschungsunternehmen im nachhaltigen Corporate Health Management. Mit dem Corporate Health Award, der Corporate Health Initiative, der Corporate Health Akademie, der jährlich erscheinenden Studie zum Gesundheitsmanagement in Deutschland sowie den zahlreichen Aktivitäten als Sozialforschungsunternehmen in der Analyse und Beratung, agiert die EuPD als maßgebliches Stimmungsbarometer für aktuelle Themen, Trends und Entwicklungen in der strategischen HR-Arbeit. Gemeinsam mit einem starken Partnernetzwerk wird die Schaffung gesunder Arbeitsbedingungen und hocheffizienter betrieblicher Managementsysteme flächendeckend für alle Branchen gefördert.

Weitere Informationen: www.corporate-health-award.de

Zur Originalmeldung: http://ots.de/XeAhng

