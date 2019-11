IHG Hotels and Resorts

Crowne Plaza® Hotels & Resorts gibt internationale Partnerschaft mit dem Global Entrepreneurship Network bekannt

Als erste exklusive Hospitality-Partner des Global Entrepreneurship Network sollen die Crowne Plaza Hotels mit dem Projekt "Startup Huddle" dabei helfen, lokale Startup-Communities auf der ganzen Welt aufzubauen.

Die Crowne Plaza® Hotels & Resorts freuen sich, den Start ihrer internationalen Partnerschaft mit dem Global Entrepreneurship Network (GEN) bekanntgeben zu dürfen. Die Partnerschaft wird im Rahmen der jährlichen Global Entrepreneurship Week (18.-24. November 2019) offiziell beginnen. Als erste exklusive Hospitality-Partner von GEN werden ausgewählte Crowne-Plaza-Standorte auf der ganzen Welt zu Gastgebern der monatlichen Meetings von Startup Huddle, einem Programm zur Unterstützung von Unternehmern, das unter anderem auch das lokale Ökosystem stärken soll und Geschäftsinhabern vor Ort Räumlichkeiten bietet, in denen Kooperation, Problemlösung und gegenseitige Inspiration gefördert werden sollen.

Crowne Plaza ist eine der größten Premium-Hotelmarken der Welt und befindet sich mitten in einer globalen Entwicklungs- und Expansionsphase, mit sechs neuen Flagship-Hotels, die Anfang 2020 in den USA, Europa und China eröffnet werden sollen. Um den sich ändernden Bedürfnissen der Reisenden von heute gerecht zu werden, umfassen die neuesten Design-Innovationen der Marke Crowne Plaza den Plaza Workspace, ein Design-Konzept mit flexiblen Arbeitsbereichen und Aufenthaltsräumen. Außerdem wird "The Studio" angeboten, ein Tagungsraum, der stundenweise für Meetings gebucht werden kann. GEN hat mehr als 15.000 Mitglieder in 170 Ländern. Im Rahmen dieser Partnerschaft bieten ausgewählte Crowne Plaza Hotels diesen Mitgliedern zur Förderung der Zusammenarbeit ermäßigten oder kostenlosen Zugang zu ihren Räumlichkeiten.

Das flexible Lobby-Design der Marke Crowne Plaza bietet die perfekte Umgebung für Unternehmer, die sich persönlich mit Gleichgesinnten austauschen möchten. Der direkte Kontakt mit anderen ist für Unternehmer und Startups laut dem 2019 Global Startup Ecosystem Report von Startup Genome und GEN wichtiger denn je. Dieser jüngste Bericht zeigt, dass eine "lokale Vernetzung" zu erfolgreicheren Startups und stärkeren Entrepreneurship-Ökosystemen führt. Auffällig ist dabei, dass jene Unternehmer, die von einer ausgedehnten "lokalen Vernetzung" profitieren, ihren Umsatz doppelt so schnell steigern konnten als diejenigen, die weniger direkt vernetzt waren.

Libby Escolme, Global Vice President bei Crowne Plaza, sagte dazu: "Wir sind stolz darauf, mit GEN zusammenarbeiten zu dürfen, um die Unternehmer der nächsten Generation rund um die Welt zu unterstützen und ihnen ein Zuhause zu bieten. Diese Partnerschaft startet zum perfekten Zeitpunkt, da Crowne Plaza derzeit neue und flexible Zimmer- und Lobby-Designs an diversen Flagship-Standorten auf der ganzen Welt umsetzt. Von unseren Lobbykonzepten bis hin zu unseren patentierten WorkLife-Gästezimmern sind unsere Hotels nicht nur ideal an den modernen Geschäftsreisenden angepasst, sondern kommen auch dem Business-Umfeld vor Ort zugute."

Das Sponsoring von Startup Huddle durch die Marke Crowne Plaza startet offiziell am 19. November 2019 während der Global Entrepreneurship Week mit einer Veranstaltung im neu gestalteten Flagship-Hotel Crowne Plaza Atlanta Perimeter Hotel at Ravinia. Jonathan Ortmans, Gründer und Präsident von GEN, und Meredith Latham, VP von Crowne Plaza Americas, werden die Veranstaltung moderieren; dabei wird ein genauer Blick auf die Startup-Szene in Atlanta geworfen und gezeigt, wie großartiges Design Kreativität und Zusammenarbeit fördern kann. Weitere Veranstaltungen sind für das Jahr 2020 an zusätzlichen Crowne-Plaza-Standorten rund um die Welt geplant.

Ortmans kommentierte: "Wir freuen uns sehr, mit der Marke Crowne Plaza zusammenzuarbeiten, um gesündere Ökosysteme für Unternehmer aus allen Bereichen zu schaffen. Lokale Startup-Ökosysteme profitieren von Konnektivität und Intensität - die lebendige Atmosphäre des neuen Crowne-Plaza-Lobbykonzepts bietet Unternehmern ein Umfeld, das die Kooperation und den Gemeinschaftssinn fördert. Wir von Crowne Plaza haben die wichtige Rolle, die unsere Hotels in dieser Sache spielen können, früh erkannt. Wir freuen uns darauf, mehr lokale Crowne Plaza Hotels zu sehen, die als Drehscheibe für Innovation und Wachstum in der Gemeinschaft fungieren."

Mehr Informationen zu dieser Partnerschaft finden Sie unter genglobal.org/crowneplaza.

Informationen zum Global Entrepreneurship Network

Das Global Entrepreneurship Network betreibt eine Plattform von Programmen in 170 Ländern, die es jedem Unternehmer, ungeachtet seines Standorts, erleichtern sollen, sein Unternehmen zu starten und zu vergrößern. Durch die Förderung einer engen, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Initiativen zwischen Unternehmern, Investoren, Forschern, politischen Entscheidungsträgern und Support-Organisationen für Unternehmer arbeitet GEN daran, gesündere Start- und Ökosysteme zu fördern, die Arbeitsplätze schaffen, Personen weiterbilden, Innovationen beschleunigen und das Wirtschaftswachstum stärken. Weitere Informationen zu den Programmen und Initiativen von GEN finden Sie unter genglobal.org. Folgen Sie GEN unter @unleashingideas auf Twitter.

Informationen zu Crowne Plaza®Hotels & Resorts

Crowne Plaza®Hotels & Resorts ist eine der am schnellsten wachsenden Hotelmarken weltweit. Wir bei Crowne Plaza®sind Experten, wenn es darum geht, unsere Gäste dabei zu unterstützen, ihren Geschäften nachzugehen, indem wir kompetenten Service, ununterbrochene Konnektivität, innovative Räumlichkeiten und flexible Co-Working-Bereiche kombinieren. All dies hilft unseren Gästen dabei, ihre Produktivität und Energie zu steigern und ihre Beziehungen zu Kunden, Kollegen oder Reisebegleitern zu verbessern. Wunderschön ausgestattete Zimmer, unser hauseigenes Sleep Advantage®Programm, 24-Stunden-Fitnesseinrichtungen, stilvolle Tagungs- und Veranstaltungsräume sowie Restaurants und Bars. Crowne Plaza Hotels bieten ein Gästeerlebnis, das für moderne Geschäfts- und Urlaubsreisende nicht nur durch Design und Technologie besticht, sondern auch kulturell relevant ist. Bei uns können sich Gäste sowohl entspannen als auch inspirieren lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.crowneplaza.com, Facebook https://www.facebook.com/Crowne.Plaza, Twitter www.twitter.com/crowneplazaund Instagram www.instagram.com/crowneplaza.

Informationen zu IHG®

IHG® (InterContinental Hotels Group)(LON:IHG) (NYSE:IHG) (ADRs) ist eine weltweite Organisation mit einem breit gefächerten Hotel-Portfolio, darunter Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, voco(TM), Holiday Inn® Hotels & Resorts, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, avid(TM) hotels, Staybridge Suites®, Atwell Suites(TM) und Candlewood Suites®.

IHG ist Eigentümer, Franchisegeber, Verpächter bzw. Verwalter von annähernd 5.800 Hotels und rund 865.000 Gästezimmern in mehr als 100 Ländern, mit über 1.900 Hotels in der Entwicklungspipeline. IHG verwaltet außerdem den IHG® Rewards Club, ein globales Treueprogramm mit mehr als 100 Millionen registrierten Mitgliedern.

InterContinental Hotels Group PLCist die in Großbritannien eingetragene Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales registriert. Weltweit arbeiten mehr als 400.000 Mitarbeiter in den Hotels und Konzernbüros von IHG.

Besuchen Sie www.ihg.com, um Informationen zu erhalten und Reservierungen vorzunehmen, sowie www.ihgrewardsclub.com, um mehr über den IHG Rewards Club zu erfahren. Besuchen Sie www.ihgplc.com/media und folgen Sie uns auf https://twitter.com/ihgcorporate, www.facebook.com/ihgcorporate und www.linkedin.com/company/intercontinental-hotels-group, um die letzten Neuigkeiten zu erhalten.

