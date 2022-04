Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd

Excelra investiert strategisch in Anlitiks, ein disruptives Beratungsunternehmen für HEOR und RWE

Hyderabad, Indien, und Boston, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Excelra, ein führender, global tätiger Daten- und Analyseanbieter für Life-Science-Unternehmen, hat eine strategische Mehrheitsbeteiligung an Anlitiks, einem jungen und schnell wachsenden Technologieunternehmen im Wert- und Evidenzbereich, bekannt gegeben.

Die Investition verstärkt den Vorstoß von Excelra in den Analysebereich Gesundheitsökonomie und Ergebnisforschung (HEOR) und Real-World Evidence (RWE). Diese Vereinbarung ist ein Beleg für das Engagement von Excelra bei der Entdeckung und Kommerzialisierung von Arzneimitteln durch die Kombination von fundierter wissenschaftlicher Expertise mit modernster Technologie und Analyselösungen.

Anlitiks mit Hauptsitz in Boston ist ein Unternehmen von HEOR und RWE, das von Kannan Rajagopalan, einem Technologieunternehmer, gegründet wurde. Laut Kannan ist es die Mission von Anlitiks, Life-Sciences-Unternehmen dabei zu helfen, Daten aus der realen Welt mithilfe eines einzigartigen „Daten + Plattform + Service"-Ansatzes schnell in Wertnachweise umzuwandeln. Der treibende Motor des Unternehmens ist der RapidAnalyzer™ von Anlitiks, eine flexible, datenunabhängige Plattform, die den gesamten Lebenszyklus von HEOR/RWE von der Hypothese über die Datenintegration, Analyse und Visualisierung bis hin zum Forschungsbericht erfasst. RapidAnalyzer™ verändert die Wettbewerbslandschaft, indem die Zeit zur Gewinnung wertvoller Einblicke in große Datenmengen von Monaten auf nur wenige Wochen verkürzt wird.

Als Präsidentin und Chief Scientific Officer von Anlitiks hilft Dr. Krithika (Kitty) Rajagopalan, eine Branchenkennerin und angesehene Führungskraft in den Bereichen HEOR, RWE, Preisgestaltung und Marktzugang, dabei, die Führung und Richtungsgebung bei der Definition erstattungsfähiger Strategien für Biopharma-Unternehmen zu übernehmen.

Anandbir Brar, Chief Executive Officer bei Excelra, erklärte: „Anlitiks verfügt über ein einzigartiges Plattform- und Beratungsgeschäftsmodell, das hochqualifizierte und sehr erfahrene HEOR-Experten sowie die integrierte Plattform RapidAnalyzer™, die bei der Ausführung großer Mengen analytischer Arbeitsabläufe hilft, miteinander kombiniert. Unsere gemeinsame Stärke ermöglicht den Life-Science-Unternehmen eine beschleunigte und dennoch fundierte Entscheidungsfindung.

Daten und digitale Transformation sind zum strategischen Muss für die Life-Sciences-Branche geworden, um Silos zwischen Multi-Omics, klinischen Studien und realen Daten aufzubrechen. Die Partnerschaft mit Anlitiks ergänzt die Vision von Excelra, Domain-gestützte Datenwissenschaft zu nutzen, um Innovationen von der Entdeckung bis zur Markteinführung zu ermöglichen.

Kannan Rajagopalan erklärte: „Unsere Vision ist es, eine technologiegestützte disruptive Kraft zu sein, um schnell umsetzbare Erkenntnisse für die Life-Science-Branche unter Verwendung realer Daten zu gewinnen. Die Fokusbereiche von Excelra fügen sich perfekt in unsere Wachstumsstrategie ein und machen sie zum Beginn einer aufregenden Reise."

Informationen zu Excelra:

Die Daten- und Analyselösungen von Excelra unterstützen die Innovation in den Biowissenschaften von der Entdeckung bis zur Markteinführung. Der Vorteil von Excelra liegt in der Harmonisierung heterogener Datensätze und der Anwendung von innovativem Know-how und Technologien im Bereich Bioinformatik, um die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit zuverlässigen und ergebnisorientierten Erkenntnissen zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.excelra.com.

Informationen zu Anlitiks

Anlitiks ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitsanalytik, das sich mit der Umsetzung von Daten aus der realen Welt in werthaltige Evidenz beschäftigt und dabei ein einzigartiges datenagnostisches Plattformdienstmodell einsetzt.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.anlitiks.com.

