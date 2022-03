OnlineCasinosDeutschland.com

TV-Show-Analyse: In diesen Sendungen gab es den größten Geldregen

Berlin (ots)

Informationsplattform analysiert sämtliche Gewinnsummen in 14 deutschen TV-Shows aus dem Jahr 2021

Wer wird Millionär? mit dem höchsten, Genial Daneben - Das Quiz mit dem niedrigsten Gewinn

Frauen gewinnen rund 5.000 Euro mehr als Männer

Ob als Promi oder Zocker: In diversen Quizshows lockt das deutsche Fernsehen spielfreudige Kandidaten mit dem Rennen um bis zu zwei Millionen Euro. Wie viel Geld die Teilnehmer im vergangenen Jahr gewonnen haben und welche Sendungen besonders spendabel sind, hat die Informationsplattform onlinecasinosdeutschland.com herausgefunden. Dafür wurde die ausgezahlte Gewinnsumme sowie die Kandidaten in insgesamt 351 Episoden von 14 deutschen Quiz-Sendungen ermittelt.

In diesen Shows wird das meiste Geld gewonnen

727 Tage - so lange ist es her, dass die Million bei Wer wird Millionär? geknackt wurde. Dennoch bleibt die TV-Show Spitzenreiter bei der ausgezahlten Gewinnsumme. Knapp 4,2 Millionen Euro sind 2021 auf das Konto der Teilnehmer geflossen, womit die RTL-Sendung deutlich vor dem Zweitplatzierten Schlag den Star liegt: Die Prosieben-Produktion, in der zwei Stars um 100.000 Euro spielen, brachte den Mitspielern 800.000 Euro ein. Bereits 2019 lag Wer wird Millionär? mit 4,4 Millionen Euro deutlich vor seinen Mitstreitern. Den dritten Platz belegt Wer weiß denn sowas? mit rund 416.000 Euro. Die Top Fünf komplettieren das Quizduell und 5 gegen Jauch mit einer Gewinnsumme von 390.000 bzw. 238.000 Euro.

Überschaubar ist die Einnahme der Teilnehmer bei Genial Daneben - Das Quiz, die insgesamt 19.000 Euro beträgt. Nur etwas höher ist die Summe bei Frag doch mal die Maus mit 25.000 Euro. Insgesamt haben die Teilnehmer aller Shows über 7,1 Millionen Euro erspielt.

319 Euro pro Minute

Nicht nur bei der Gesamtsumme, sondern auch pro Minute ist Wer wird Millionär? der größte Geldgeber der Quizshows: Wer auf dem Stuhl gegenüber des Moderators Günther Jauch Platz nimmt, wird pro Minute im Durchschnitt 1.500 Euro reicher. Hoch fällt die Quote auch bei Schlag den Star (425 Euro) und bei Der Quiz-Champion aus, wo die Kandidaten minütlich 324 Euro gewinnen. Bei rund 50 Euro pro Minute liegt der Gewinn hingegen in den Shows Genial Daneben - Das Quiz und Wer weiß denn sowas? (53 bzw. 55 Euro). Länger quizzen für ihr Geld müssen auch die Kandidaten bei Gefragt - Gejagt mit 68 Euro, wo sie sich gegen die Jäger beweisen müssen. Im Durchschnitt weisen die Sendungen einen Gewinn von 319 Euro pro Minute auf.

RTL am spendabelsten, SAT.1 Schlusslicht

Seit März ist Moderator Jörg Pilawa mit seiner neuen Show Quiz für Dich, in der Promipaare um Geld für ehrenamtliche Mitarbeiter spielen, wieder auf SAT.1 zu sehen. Aktuell sieht es bei den ausgeschütteten Gewinnsummen in den Shows des Privatsenders eher bescheiden aus. Mit insgesamt 119.000 Euro belegt der Sender im Vergleich den letzten Platz hinter dem ZDF, wo sich Kandidaten 2021 einen Gewinn in Höhe von 340.000 Euro sichern konnten. Das meiste Geld haben die Teilnehmer hingegen bei RTL mit nach Hause gebracht: 4,6 Millionen Euro gehen auf das Konto des Senders. Mit großem Abstand folgt die ARD, in dessen Sendungen 1,3 Millionen Euro auf das Konto der Gewinner gehen, vor Prosieben (800.000 Euro).

Frauen überholen Männer im Rennen um die größten Gewinnsummen

Im Hinblick auf die Kandidaten haben die Frauen die Schere bei den Gewinnsummen nicht nur schließen können, sondern die männlichen Teilnehmer überholt: Während die weiblichen Kandidaten durchschnittlich 15.700 Euro gewinnen können, sind es bei den Herren nur rund 10.400 Euro - ein Unterschied von 33,4 Prozent. 2019 hat das vermeintlich starke Geschlecht noch knapp 40 Prozent mehr Geld als die Frauen erspielt.

Sämtliche Ergebnisse der Analyse finden Sie unter:

https://ots.de/tKyOGy

Über OnlineCasinosDeutschland.com

OnlineCasinosDeutschland.com ist eine Online-Informationsplattform für verantwortungsvolles Glücksspiel in Deutschland. Auf der Website der Plattform werden regelmäßig Neuigkeiten, Testberichte und sonstige Informationen aus der Welt des Glücksspiels veröffentlicht. Außerdem gibt es auf der Seite Informationen und Hilfsangebote zum Thema Spielsucht.

Original-Content von: OnlineCasinosDeutschland.com, übermittelt durch news aktuell