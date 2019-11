RSD Reise Service Deutschland GmbH

Zum 10-jährigen Geburtstag nun der zweimillionste Gast

Der Münchner Studienreise-Veranstalter präsentiert eine Erfolgsgeschichte

Motto: "Studienreisen mit Niveau"

Im Jahre 2009 mit einer Kappadokien-Reise gestartet, bietet das Unternehmen mittlerweile ein weltumspannendes Sortiment an Studien-, Luxus- und Erlebnisreisen. Ein Team von 150 Mitarbeitern sorgt dafür, dass Urlaubs-Pakete von RSD Reisen in 13 europäischen Ländern angeboten werden.

Mehr als 400 ausgebildete RSD-Reisleiter, Partner-Agenturen in den Zielgebieten und eine Flotte moderner Sightseeing-Busse bilden die Basis der Kundenbetreuung vor Ort. Mitte Oktober 2019 konnte RSD in Montenegro seinen zweimillionsten Gast beglückwünschen. Heute zählt Reise Service Deutschland zu "den größten Studienreise-Veranstaltern Europas".

RSD-Geschäftsführer Horst Zsifkovits: "Kundenwünsche sowie Attraktivität und politische Stabilität einer Region bestimmen maßgeblich die Auswahl unserer Reiseziele". Er betont: "Wir bieten dazu ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis, also echte Spitzenpreise für Reisen mit Niveau."

Wie dieses Unternehmens-Konzept umgesetzt wird, zeigt ein Blick auf den RSD-Geschäftsbetrieb:

RSD Reisen konzentriert sich auf eine begrenzte Zahl lohnender Destinationen, "und wir passen unser Portfolio rasch jeder Marktherausforderung an", so RSD-Chef Zsifkovits. Das bedeutet zum Beispiel: Das früher wichtige Türkei-Angebot wurde wegen der politischen Krisen im Lande rasch auf Eis gelegt.

Heute bietet das RSD-Reise-Sortiment einen soliden Mix aus Exotik und klassischen Studienreise-Zielen. Gespickt mit Natur- und Kultur-Highlights aus der UNESCO-Welterbe-Liste. Oft ergänzt mit entspannten Badeaufenthalten. Neben bewährten Zielgebieten wie Marokko, Kroatien oder Kreta wurden aktuell neue Reise-Ideen realisiert oder sind in Planung. Dazu zählen etwa die Kombination von Dubai mit Südafrika oder China, auch neue Ziele wie Jordanien, Nordspanien und Namibia. Sogar Kreuzfahrten in die Antarktis, nach Südamerika oder gleich rund Welt gehören jetzt zum Sortiment von RSD Reise Service Deutschland.

Weil RSD-Reisen oft zu Nebensaison-Zeiten durchgeführt werden, kann das Unternehmen seinen touristischen Partnern - wie Airlines, Hotels oder Busgesellschaften - hohe Auslastungen und Arbeitsplätze vor Ort garantieren. Sehr oft ermöglicht es erst RSD den touristischen Partnern, auch in der Nebensaison ihren Betrieb aufrecht zu erhalten. Folge: mehr Verhandlungsspielraum für günstige RSD-Einkaufspreise. Geschäftsführer Horst Zsifkovits: "Diesen erheblichen Preisvorteil reichen wir in fairer Weise an unsere Kunden weiter."

Günstig für die Preisgestaltung außerdem: RSD-Kunden buchen immer direkt. Die Reisen werden Stammkunden präsentiert, außerdem in Zusammenarbeit mit namhaften Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen bzw. Versandhäusern oder Marketingpartnern angeboten. Zusätzliche Provisionen für Reisebüros oder Zwischenhändler fallen nicht an. RSD-Urlauber sind stets in Reisegruppen unterwegs, mit Reiseleitern, die die Sprache ihrer Gäste und die des Reiselandes beherrschen. RSD-Reiseleiter verfügen immer über eine erstklassige, meist akademische Ausbildung. RSD-Geschäftsführer Zsifkovits: "Mit Gleichgesinnten in einer Gruppe die Wunder der Welt zu entdecken, das wird von unseren Gästen wirklich sehr geschätzt."

