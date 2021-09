Les Roches Global Hospitality Education

"Les Roches vereint die weltweit führenden Experten des aufstrebenden Sektors des Weltraum- und Unterwassertourismus um einen Tisch zur Analyse der Herausforderungen des kommenden Jahrzehnts."

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire)

SUTUS 2021 bringt führende Experten aus dem In- und Ausland zusammen, um über die zwei grössten zukünftigen Herausforderungen des Luxustourismus - der Weltraum und die Unterwasserwelt - zu diskutieren. Zu den teilnehmenden Referenten gehören unter anderen Sam Scimemi (NASA), Bernard Foing (ESA), Tony Gannon (Space Florida), Hiroko Ajusakura (JAXA), Fabien Cousteau (Proteus), Aaron Olivera (Earth300) und Hector Salvador (Tritón Submarines).

Der Event, der als hybride Veranstaltung durchgeführt wird (mit Live- und Online-Präsentationen), startet am 22. September auf dem Campus von Les Roches, einer der renommiertesten Hotelmanagement-Hochschulen mit Anerkennung in der gesamten internationalen Tourismusbranche. Anmeldungen werden ab sofort unter www.sutusummit.com entgegengenommen.

Was ist der nächste Schritt in der privaten Raumfahrt? Können auf dem Mond Pflanzen wachsen? Wie werden nicht-professionelle, private Astronauten ausgebildet? Ist es möglich, unter Wasser zu leben? Welche archäologischen Schätze bergen unsere Ozeane? Diese und andere Fragen werden an der Konferenz SUTUS 2021 diskutiert werden.

Die zukunftsweisende Veranstaltung zum Thema Weltraum- und Unterwassertourismus, an der die wichtigsten internationalen Raumfahrtagenturen sowie private Initiativen teilnehmen, wird vom 22. bis 24. September, zeitgleich mit der Herbst-Tagundnachtgleiche, auf dem Campus von Les Roches ihre zweite Auflage feiern. Die Veranstaltung ist hybrid angelegt und wird einen Tag mit Präsenzvorträgen und zwei zusätzliche Tage mit virtuellen Sitzungen umfassen.

Der Event SUTUS 2021, der unter dem Titel "Tourism Beyond Natural Borders" läuft (Tourismus jenseits der natürlichen Grenzen), ist eine einzigartige Veranstaltung, die von Les Roches, einer der bedeutendsten Hotelmanagement-Hochschulen der Welt in Zusammenarbeit mit Medina Media Events organisiert wird.

An der diesjährigen Konferenz werden renommierte Experten der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Vertreter der Raumfahrtbehörden NASA, ESA und JAXA zu Worte kommen. Die dreitägige Veranstaltung bietet Rednern und Diskussionsrunden eine Plattform, um sich unter anderen aktuellen Themen zum privaten Raumfahrttourismus zu äussern und zu den privaten Capital-Venture-Gesellschaften Stellung zu beziehen, die diesen Traum - neben anderen mehr wissenschaftlich ausgerichteten Projekten wie etwa die Agrikultur auf anderen Planeten - verwirklichen wollen. Zurück auf der Erde werden die SUTUS-Teilnehmer in die Welt des Unterwassertourismus eintauchen, um sich von Unterwasserarchäologen, Tauchexperten und unerschrockenen Entdeckern in die Geheimnisse dieses noch weithin unerforschten Universums einweihen zu lassen.

Parallel zu den Vorträgen wird der Campus von Les Roches eine Ausstellung beherbergen, an der innovative Tourismusprojekte verschiedener nationaler und internationaler Unternehmen präsentiert werden, so etwa die von der ESA entworfene Notunterkunft, ein über dem Campus schwebender Zeppelin und ein pädagogisches Projekt von The City of the Stars, das aus einem 4x6 Meter grossen mobilen Planetarium als Teil eines Virtual Reality-Rundgangs durch das Sonnensystem besteht.

Carlos Díez de la Lastra, Managing Director von Les Roches Marbella, erklärte "SUTUS wurde als Benchmark für den Luxustourismus geschaffen. Für diese neue Ausgabe und zur Mitwirkung an diesem spannenden Projekt von SUTUS könnte es keinen besseren Partner geben als die Hotel-Fachhochschule Les Roches, die sowohl im In- als auch im Ausland als Massstab für hochwertige Bildung gilt".

Bei dieser zweiten Ausgabe können die virtuellen Teilnehmer und registrierten Unternehmen über die Pattform von Medina Media Events, die bereits bei den Anlässen 4K-HDR Summit, 5G-Forum und Extenda Global zum Einsatz kam, sämtliche Sitzungen per Live-Streaming verfolgen und B2B-Meetings mit den Rednern abhalten.

Aufgrund der Anti-Covid-Massnahmen wird die physische Teilnahme auf Referenten, Institutionen, Sponsoren, VIP-Teilnehmende und Medienschaffende beschränkt.

Anmeldungen werden auf der Website www.sutusummit.com entgegengenommen, auf der auch das offizielle Programm zu finden ist. Der Event SUTUS bietet die Gelegenheit, sich über prominente Referenten über die ehrgeizigsten Ziele des aufstrebenden Sektors des Weltraum- und Unterwassertourismus zu informieren, Wissen auszutauschen und Geschäftskontakte zu knüpfen.

