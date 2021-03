EDAN Instruments, Inc.

EDAN gibt das Jahresergebnis 2020 und den Ausblick für 2025 bekannt: Umsatzerlöse um 104,1 % gestiegen

EDAN Instruments, Inc. ("EDAN" oder das "Unternehmen") (SHE: 300206) gab am Montag die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr (GJ 2020) mit einem Umsatz von 2,3 Mrd. CNY bekannt. Das Unternehmen enthüllte auch seinen strategischen 5+1-Plan und seine Erwartungen für 2025.

EDANs finanzielle Highlights für 2020 (alle Ergebnisse im Vergleich zum GJ 2019)

- Der Umsatz stieg um 104,1 % auf 2,3 Mrd. CNY, wovon 1,4 Mrd. CNY auf Produkte zur Patientenüberwachung entfallen, was einer Steigerung von 270,65 % im Vergleich zum GJ 2019 entspricht - Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn erreichte 653 Mio. CNY gegenüber 131,3 Mio. CNY - Operatives Ergebnis stieg um 447 % auf CNY 745 Mio. - Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg um 498 % auf CNY 689 Mio. - CNY 250 Millionen an Dividendenzahlungen an die Aktionäre im Jahr 2020

Für das Geschäftsjahr 2020 meldete EDAN den Versand von Hunderttausenden von medizinischen Geräten in über 140 Länder. Abgesehen von der 270,7%igen Steigerung im Bereich Patientenüberwachung zeigt der Bericht, dass alle fünf Produktlinien im GJ 2020 ein Wachstum aufweisen, einschließlich einer 41,5%igen Steigerung im Bereich In-Vitro-Diagnostik & Point-of-Care-Tests auf 210 Mio. CNY. Im Laufe des Jahres hat EDAN seine Marke und Anerkennung im Markt etabliert, indem es hochwertige medizinische Geräte an öffentlich finanzierte Gesundheitssysteme, Einkaufsorganisationen und Krankenhäuser wie den Nation Health Service (NHS, Großbritannien) und AP-HP geliefert hat.

Unter den universellen betrieblichen Herausforderungen hat EDAN seine Investitionen in Forschung und Entwicklung kontinuierlich von 194,6 Mio. CNY auf 218,0 Mio. CNY erhöht. Um die Produktivität zu steigern, hat das Unternehmen Produktionslinien hinzugefügt und die Automatisierung der Lieferkette eingeführt.

Hao Zhang, Chairman und Chief Executive Officer von EDAN, kommentierte in seinem Brief an die EDAN-Aktionäre: "Die Leistungen, die wir im Jahr 2020 erbracht haben, wurden von all unseren Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Stakeholdern erbracht, selbst bei solchen globalen Unsicherheiten. Was wir taten, zeigte Belastbarkeit, Akkumulation und Verantwortungsbewusstsein, vor allem wenn es darum ging, entscheidende Maßnahmen zu ergreifen. EDAN ist es gelungen, unsere Kunden auf der ganzen Welt pünktlich zu beliefern und gleichzeitig unsere Mitarbeiter und Kunden während der Pandemie in den Vordergrund zu stellen."

Der 5+1-Plan, der Ausblick auf die Jahre 2020 bis 2025, wurde in dem Brief weiter diskutiert. "Um einen Umsatz von CNY 5 Milliarden im Jahr 2025 zu erreichen, wurden für jede Einheit periodische Ziele gesetzt, sowohl produktbezogen als auch operativ und strategisch. Außerdem sind lokale Tochtergesellschaften geplant, um Nischenmärkte zu erschließen und unseren Kunden einen besseren Service zu bieten."

"Was vorbei ist, ist vorbei. Zu Beginn des 5+1-Plans werden EDAN und ich unsere Mission im Auge behalten und wie immer Werte für die Aktionäre und die Gesellschaft schaffen", so Zhang abschließend.

Informationen zu EDAN Instruments, Inc.

EDAN ist ein Gesundheitsunternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat, indem es wertorientierte, innovative und hochwertige medizinische Produkte und Dienstleistungen anbietet. Seit mehr als 20 Jahren leistet EDAN Pionierarbeit mit einer umfassenden Produktlinie medizinischer Lösungen, die ein breites Spektrum an Gesundheitspraktiken abdecken, darunter Diagnostisches EKG, OB/GYN, Ultraschall-Bildgebung, In-Vitro-Diagnostik, Patientenüberwachung, Point-of-Care-Tests, und Veterinärmedizin. Medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt verlässt sich auf die bahnbrechenden medizinischen Technologien und den hervorragenden Kundensupport von EDAN.

