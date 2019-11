EDAN Instruments, Inc.

Edan präsentiert neueste Errungenschaften auf MEDICA 2019

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Edan, ein Lösungsanbieter für das Gesundheitswesen, hat bei der Leitmesse der Medizinbranche MEDICA, die am 18. November 2019 in Düsseldorf (Deutschland) begonnen hat, seine neuesten Produkte quer durch seine fünf Produktlinien präsentiert, darunter Geburtshilfe und Gynäkologie, Patientenmonitoring, In-vitro-Diagnostika, EKG-Diagnostik und Ultraschall.

Als Leitmesse mit 132.000 Besuchern aus über 120 Ländern ist MEDICA die ideale Plattform für Unternehmen wie Edan, um technologische Neuheiten zur Schau zu stellen und Erkenntnisse mit Kunden und Fachleuten auszutauschen.

Bahnbrechende Produkte wie iM3s, ein tragbarer Vitalparameter-Monitor in der Größe eines Telefons, werden in Halle 11 zum ersten Mal vor Publikum präsentiert. Die Besucher waren beeindruckt von seiner einfachen Handhabung und den Vorteilen für Sanitäter.

Die Umsetzung genialer Ideen ist eine Sache, die vertikale Produktvermarktung eine andere. Edan hat in diesem Jahr in verschiedenen Produktlinien innovative Neuheiten für neue Nischenmärkten vorgestellt. Die Produkte von Edan sind kompakt und hochwertig. Auch das neue ambulante Blutdruckmessgerät SA-10 im EKG-Sortiment und das Proteinanalysegerät SP-1200 für IVD-Anwendungen zeichnen sich durch ihr kleines Format aus. Mit dem neuen Biofeedback- und Stimulationssystem P4 Series, das speziell für die Gynäkologie entwickelt wurde, will Edan in den Markt für Beckengesundheit vorstoßen.

CEO Hao Zhang sagte: "Alle unsere Produkte verfolgen das gleiche Ziel: die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen. Aus diesem Grund geht es uns nicht nur um aufregende Technologien, sondern auch um die kontinuierliche Verbesserung unserer bestehenden Produkte."

Nach Worten von Zhang gehen in den drei Produktlinien Geburtshilfe, EKG-Diagnostik und Ultraschall zukunftsweisende Produkte an den Start: der Fetalmonitor zur Überwachung von Mutter und Kind F15, das 12-Kanal-EKG-System SE-1202 und das wagenmontierte Farbdoppler-System LX9.

"In den zurückliegenden zwanzig Jahren hat Edan enge Kundenbeziehungen aufgebaut, indem wir ihre Bedürfnisse zu unserer obersten Priorität machen. Edan verkauft seine Produkte in mehr als 160 Ländern und wir sind bestrebt, unsere Marktreichweite noch weiter auszubauen. Daher ist es uns eine große Freude, hier so vielen Kunden zu begegnen."

Zugehöriger Link: www.edan.com

Informationen zu Edan Instruments, Inc.

Edan ist ein Gesundheitsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensverhältnisse von Menschen in alle Welt zu verbessern - durch wertorientierte, innovative und hochwertige Medizinprodukte und Dienstleistungen. Seit über 20 Jahren entwickelt Edan zukunftsweisende medizinische Lösungen für die verschiedensten Gesundheitsbereiche, darunter EKG-Diagnostik, Geburtshilfe und Gynäkologie, Ultraschallbildgebung, In-vitro-Diagnostika, Patientenmonitoring, Point-of-Care-Testing und Tiermedizin. Gesundheitsversorger rund um den Globus verlassen sich auf Edans innovative Medizintechnik und herausragenden Kundenservice.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031755/EDAN_Instruments_MEDICA_2019.jpg

Pressekontakt:

Angela Ji

+86-139-2374-2342

pr.intl@edan.com.cn

Original-Content von: EDAN Instruments, Inc., übermittelt durch news aktuell