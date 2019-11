GeoPlan GmbH

November 2019: Als sehr zufriedenstellend bezeichnet Messechef Dr. Friedhelm Rese den Anmeldestand für die nächste internationale Demonstrationsmesse für die Roh-und Baustoffindustrie: Mehr als neun Monate vor dem Start der steinexpo 2020 zeichnet sich eine erfreuliche Entwicklung ab. Nahezu alle Marktführer aus den Bereichen Lösen-Laden-Transportieren-Aufbereiten haben sich bisher für die Teilnahme angemeldet. Das entspricht aktuell bereits einer Auslastung von rund 75 % der verfügbaren Freigelände-Standflächen. Auch die Indoor-Flächen in den Großpavillons, die traditionell in der Regel erst später gebucht werden, verzeichnen schon jetzt einen Anmeldestand von rund 45 %.

Wie die vorangegangenen Durchführungen belegen, erfreut sich die Fachmesse immer größerer Markt- und Branchenakzeptanz. Das zeigt sich auch daran, dass bis auf eine einzige alle Demoflächen auf der Demofläche C (=Aufbereitung) ausgebucht sind. Aufgrund der großen Nachfrage wird aktuell daran gearbeitet, alternative Flächen anzubieten, auf denen zusätzliche Möglichkeiten der Live-Aufbereitung von Basalt bestehen. Für diesen Zweck werden momentan bestimmte Bereiche auf der Demofläche B "ertüchtigt".

Ein weiteres Indiz für die Bekanntheit und Bedeutung der Messe: Nahezu alle Anbieter von Baumaschinen werden mit einem Stand vertreten sein und haben zum Teil ihre Präsenzen im Vergleich zu vorherigen Auftritten auf der steinexpo deutlich ausgebaut. Basierend auf dem aktuellen Stand erwarten die Veranstalter ein Plus von über zehn Prozent hinsichtlich der Aussteller-Anzahl und der belegten Fläche.

Details werden fixiert

Aktuell findet die detaillierte Abstimmung mit den beteiligten Ausstellern statt. Dabei geht es beispielsweise um innovative Präsentationen der Baumaschinen-Anbieter. Über eine Großleinwand werden Live -Eindrücke der Mobilgeräte-Demo auf Ebene A gezeigt und besondere Details der Exponate "at work" herangezoomt und erklärt. Wachsende Besucherzahlen, mehr und mehr nationale und internationale Aussteller sowie innovative, größere Maschinen haben das Gesicht der steinexpo ebenso gewandelt, wie neue digitale Entwicklungen. Hätte man 1990 nicht im Traum daran gedacht, einmal mit einem Mobiltelefon zu kommunizieren, so ist es heutzutage gängige Praxis, auf einer Messe - selbst, wenn sie im Steinbruch stattfindet - Videos aufzunehmen und diese immer mehr auf Facebook, Twitter und Instagram zu posten. Auf dem Facebook- und Twitter-Profil werden somit regelmäßig Informationen, wie z.B. aktueller Stand des Messegeländes, Ausstellerbeteiligung und natürlich die Highlights der kommenden steinexpo geteilt.

WhatsApp-Business

Eine weitere Neuheit wird in Form eines WhatsApp-Business-Broadcasts geboten. Die Geoplan GmbH bietet als Veranstalter und Organisator der Demo-Messe allen Interessenten die Möglichkeit, brandaktuelle News und Informationen rund um die Messe direkt auf das Smartphone zu erhalten. WhatsApp-Business generiert somit nicht nur im Vorfeld einen stetigen Informationsfluss, sondern informiert auch während der Messe über wichtige Ereignisse, z.B. Demos und Vorführungen. Für die Anmeldung an diesem Info-Kanal müssen Interessenten einfach eine Nachricht mit dem Stichwort "Newsletter" an die Rufnummer +49 (0) 157/35 74 02 68 senden und erhalten somit automatisch alle Nachrichten zur steinexpo 2020 über den WhatsApp-Business-Broadcast.

Großes Plus - national und international

Die Prognose zeigt also bereits jetzt, dass die steinexpo 2020 das "Must-have" der Roh- und Baustoffindustrie im kommenden Jahr sein wird - sowohl national als auch international, denn die Internationalisierung der Messe wächst stetig. In allen Bereichen kann ein relevantes Plus verzeichnet werden - weshalb die Vorfreude weiter steigt. Die Aussteller loben aus Erfahrung:

"Wir schätzen die professionelle Arbeit des GEOPLAN-Teams sehr. Die Branchennähe und Erfahrung machen den Veranstalter zu einem kompetenten Geschäftspartner."

Praxis-EDV - Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG, Rebecca Kohler, Marketing - Public Relations

"Besonders schätzen wir die professionelle Organisation des Veranstalters, sowie die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit, die es uns ermöglicht, unseren Messeauftritt stets wie geplant umzusetzen."

Sandvik Mining and Rock Technology, Sandra Pietsch, Marketing Support

steinexpo: Als größte und bedeutendste Steinbruch-Demonstrationsmesse auf dem europäischen Kontinent feierte die steinexpo im September 1990 im Steinbruch Nieder-Ofleiden ihre Premiere. Die Messe wird im Drei-Jahres-Turnus durchgeführt. Im Rahmen eindrucksvoller Live-Vorführungen vor der Kulisse des beeindruckenden Steinbruchs zeigen Hersteller und Händler von Bau- und Arbeitsmaschinen, von Nutzfahrzeugen und Skw sowie von Anlagen zur Rohstoffgewinnung und -aufbereitung ihre Leistungsfähigkeit. Einen weiteren Schwerpunkt der Messe bildet das Recycling mineralischer Baustoffe. Veranstaltet wird die steinexpo von der Geoplan GmbH, Iffezheim.

