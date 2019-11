RBK Entertainment GmbH

Katie Melua erneut zu Gast in Deutschland - große Deutschland-Tournee 2020

- 11 Tour-Termine in Deutschland - Pre-Sale für Tournee und neues Album "Katie Melua Live In Concert [featuring Gori Women's Choir]" startet exklusiv bei Reservix ab 20.11.2019

Katie Melua gehört zu den wenigen Ausnahmekünstlerinnen, die mit ihren Songs, ihrer nuancenreichen sanften Stimme und ihrer unvergleichlichen Präsenz unvergessliche Eindrücke hinterlässt. Im kommenden Herbst geht die georgisch-britische Sängerin erneut auf große Deutschland-Tournee, die sie diesmal auf die Bühnen von insgesamt elf Top-Locations führen wird.

Die Musik Katie Meluas, die im Alter von neun Jahren mit ihren Eltern die georgische Heimat verließ und zunächst im nordirischen Belfast lebte, einordnen zu wollen, fällt schwer. Manche ihrer Darbietungen lassen Erinnerungen an Edith Piaf oder Eartha Kitt wachwerden. Andere laden einfach nur zum Träumen ein. Mühelos verbindet sie eingängige Popsongs ebenso wie stilvolle Balladen mit verhaltenen Jazz- und Blues-Anklängen oder lässt sich vom Geist traditioneller Folksongs inspirieren. Sie erschafft einzigartige Klangwelten, die von ihrer klaren Stimme und gefühlvoller Ausdrucksstärke getragen werden - egal, ob sie sich selbst auf der Gitarre oder dem Klavier begleitet oder von ihrer Band unterstützt wird: Sie bezaubert ihre Zuhörer auf eine ganz besondere Weise. Gerade bei ihren Live-Auftritten erzeugt sie damit eine intime Atmosphäre in einem fast magischen Dialog mit dem Publikum.

Als sie im Jahr 2003 mit gerade einmal 19 Jahren ihr Debutalbum "Call Off The Search" präsentierte, war nicht nur ausgewiesenen Musikexperten klar, dass vor Katie Melua eine großartige Zukunft liegt. Innerhalb weniger Monate kletterten die Plattenverkäufe auf über eine Million. In Großbritannien erreichte die CD Doppelplatin. Im Februar des Folgejahres ging Katie Melua auf ihre erste Welt-Tounee. Der entscheidende internationale Durchbruch gelang ihr 2005 mit dem Titel "Nine Million Bycicles" aus ihrem zweiten Album "Piece By Piece". Seither warten ihre Fans rund um den Globus mit Spannung auf jede neue Veröffentlichung und ihre außergewöhnlichen Live-Auftritte. Viele ihrer Titel hat sie selbst geschrieben. Sie vermitteln einen sehr persönlichen Blick auf ihr Leben, ihre Erfahrungen und die Gefühle der heute 35-Jährigen. Mit welcher Empathie sie auch bekannte Titel anderer großer Künstler interpretiert, zeigen beispielsweise ihre Versionen von Louis Armstrongs "What A Wonderful World", Leonard Cohens "A Thousand Kisses Deep", Janis Joplins "Cosmic Blues" oder "Wonderful World" von Black. Ihr siebtes und bislang letztes Studioalbum "In Winter" erschien 2016, im vergangenen Herbst legte sie mit "Ultimate Collection" eine selbst zusammengestellte Werkschau auf CD vor. Das neue Album "Katie Melua Live In Concert - featuring Gori Women's Choir" erscheint am 13. Dezember 2019. Der Frauenchor aus dem georgischen Gori wurde von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe ernannt. Fans können die "Limited Edition", der ein 84-seitiges Buch mit bislang unveröffentlichten Fotos und Illustrationen sowie einem Vorwort von Katie Melua beiliegt, erstmals ab 20.11.2019 in Kombination mit einem Tour-Ticket unter https://katiemelua.tmstor.es/ erwerben. Der offizielle Pre-Sale für alle Katie Melua Konzerte startet am 21.11.2019. Alle weiteren Informationen unter www.reservix.de.

Katie Melua & Band - Live In Concert 2020

04. Oktober 2020 Hamburg, Barclaycard Arena 05. Oktober 2020 Berlin, Tempodrom 10. Oktober 2020 München, Philharmonie 12. Oktober 2020 Nürnberg, Meistersingerhalle 13. Oktober 2020 Mannheim, Rosengarten 14. Oktober 2020 Frankfurt, Alte Oper 22. Oktober 2020 Kempten, Big Box 23. Oktober 2020 Kassel, Stadthalle 24. Oktober 2020 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall 26. Oktober 2020 Rostock, Stadthalle 27. Oktober 2020 Hannover, Kuppelsaal

Tickets: Artist-Fan-Presale: ab 20.11. (11 Uhr), Reservix-Presale: ab 21.11. (11 Uhr); regulärer VVK-Start: ab 22.11. (11 Uhr) unter www.reservix.de (Hotline: 01806 700 733 - rund um die Uhr, auch an Wochenenden/Feiertagen. Verbindungspreise: 0,20 EUR/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 EUR/Anruf inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz), unter www.eventim.de, bei www.myticket.de sowie an den Vorverkaufsstellen.

Tourveranstalter: RBK Entertainment GmbH, www.rbk-fusion.de, Tel.: 030 / 26 39 143 10

Links: http://katiemelua.com, https://www.facebook.com/katiemeluamusic

