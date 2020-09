KonTent Champion

Experten-Talk beim Reeperbahnfestival 2020: Ticketing in Pademiezeiten

Im Jahr 2020 wird es pandemiebedingt kein traditionelles Reservix-Opening als Auftakt zum Reeperbahnfestival geben. Stattdessen informiert eine Expertenrunde am Freitag den 18.09.2020 von 10:40-11:30 Uhr während der digitalen Festival-Konferenz über "Ticketing in Pandemiezeiten". Was brauchen Veranstalter in Zeiten von Corona wirklich? Welche Möglichkeiten und Mehrwerte bieten Ticketing-Lösungen? Und welche Ideen und Chancen gibt es für die Zukunft?

Beim Reservix-Live-Talk werden diese und weitere Fragen von Thorsten Kolotzek (Leiter Tournee & Festivals Reservix), Maike Kleen (Reservix-Stream & Marketing) und Justus Keil (Vertriebsleitung Nord Reservix) unter die Lupe genommen. Im zweiten Teil der Best-Practice-Veranstaltung spricht Dr. Volkmar Weckesser, CIO der Centogene GmbH, über neue Covid-19 Testing-Strategien und deren Mehrwerte für Veranstalter.

Tickets für den Reservix-Talk sowie für alle weiteren digitalen Sessions, Interviews und Panels, die in drei Live-Studios auf der Reeperbahn mit über 200 Speakern produziert werden, können für eine geringe Schutzgebühr hier erworben werden.

