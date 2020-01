KonTent Champion

Langfristige Partnerschaft geschlossen: Reservix ist neuer Ticketpartner des DFB

Hamburg (ots)

Die Reservix GmbH ist neuer Ticketpartner des Deutschen Fußball-Bund (DFB). Es wurde eine langfristige Partnerschaft vereinbart, für die ein umfangreiches Dienstleistungspaket geschnürt wurde, das u.a. den Multi-Channel-Ticketing-Vertrieb und den Betrieb des DFB-Call-Centers für alle Heimspiele der Nationalmannschaft, der Frauen-Nationalmannschaft, der U 21-Nationalmannschaft sowie für die DFB-Pokalfinals der Männer und Frauen umfasst.

Bereits angelaufen ist der Vorverkauf für das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln (30. Mai 2020). Noch im Januar 2020 folgt der Vorverkaufsstart für das Heim-Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Italien in Nürnberg (31. März 2020).

"Wir freuen uns, mit Reservix einen starken, innovativen und engagierten Partner an unserer Seite zu haben. Wir schätzen die Expertise und hohe Kompetenz von Reservix und sind überzeugt, mit der Zusammenarbeit neue Impulse setzen zu können", sagt DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius. Katrin Stahlberg, Geschäftsführerin der Reservix GmbH ergänzt: "Wir sind ein sehr sportbegeistertes Unternehmen und freuen uns ebenfalls auf eine lang-fristig ausgerichtete Zusammenarbeit mit dem DFB. Mit unserem langjährigen Know-how, dem hochmodernen, webbasierten System und neuen kunden-freundlichen Lösungen, werden wir den DFB und tausende Fußballfans in Zu-kunft optimal und leidenschaftlich unterstützen."

Über Reservix:

Reservix ist eines der führenden Ticketing-Unternehmen. Zur Reservix GmbH gehören die Portale ADticket.de, reservix.de und reservix.at. Allein in Deutschland betreut Reservix mehr als 7.000 Veranstalter aus den Bereichen Konzerte, Sport, Theater, Tourismus, Tourneen und Messen. Neben dem Hauptsitz in Freiburg im Breisgau unterhält Reservix Standorte in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Oldenburg und Wien mit derzeit rund 420 Mitarbeitern. Zum Leistungsangebot von Reservix gehören neben dem webbasierten Ticketingsystem eine hauseigene Tickethotline, bundesweit 3.200 Vorverkaufsstellen, Schulungsangebote, Verkaufsförderung, Marketingunterstützung, CRM-Maßnahmen, anwendungsfreundliche API-Lösungen sowie die Optimierung von Prozessen in angrenzenden Bereichen, wie beispielsweise der Buchhaltung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.reservix.net und auf den Ticketportalen www.ADticket.de, www.reservix.de und www.reservix.at

