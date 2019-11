AsKI e.V.

Christoph Müller erhält die Maecenas-Ehrung 2019

Bonn (ots)

Der Verleger und Kunstsammler Christoph Müller wird am 18. November 2019 in der Akademie der Künste in Berlin mit der Maecenas-Ehrung des Arbeitskreises selbständiger Kultur-Institute e.V. - AsKI für die großzügige Schenkung seiner bedeutenden Kunstsammlungen an Museen unter anderem in Berlin, Köln, Schwerin und Güstrow ausgezeichnet. Der AsKI verleiht seit 30 Jahren die undotierte Maecenas-Ehrung zur Würdigung herausragenden mäzenatischen Handelns in der Gegenwart.

Christoph Müllers Sammelleidenschaft gilt seit Jahrzehnten der niederländischen und flämischen Kunst des "Goldenen Zeitalters" sowie den dänischen Malern des 19. Jahrhunderts. 2007 schenkte er ein großes Konvolut niederländischer Zeichnungen und Druckgrafiken an das Berliner Kupferstichkabinett, 2012 über 100 Grafiken an das Kölner Wallraf-Richartz-Museum. 2013 stiftete er seine umfassende Sammlung niederländischer Altmeister dem Staatlichen Museum Schwerin, die größte Schenkung von Werken alter Meister in Deutschland nach 1945. 2016 übergab Müller dem Pommerschen Landesmuseum in Greifswald mit 375 Werken die umfangreichste Sammlung dänischer Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, die ein deutsches Museum bisher erhalten hat. Christoph Müller möchte an seiner Leidenschaft möglichst viele Menschen teilhaben lassen. Daher rührt sein unbedingter Wille, dass die von ihm gesammelten Kunstwerke Teil einer öffentlichen Sammlung werden.

Es sprechen die Verleger Joachim von Zepelin und Florian Illies sowie Günter Winands, Stellvertreter der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das Rahmenprogramm gestalten der Berliner Schauspieler Martin Clausen sowie das Bläserquintett "Berliner Luft". Der AsKI e.V. ist ein Verbund von 37 national und international angesehenen, selbständigen Kulturinstituten. Er ist Träger des Museums Casa di Goethe in Rom und wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

Bekannte bisherige Preisträger sind u. a.: Monika Schoeller, Sylvia und Friedrich von Metzler, Paul Sacher, Anne-Sophie Mutter und Henri Nannen.

