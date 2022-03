E-Rezept: Pilotphase bis Spätsommer

Berlin (ots) - In der Pandemie waren Apotheken in der öffentlichen Wahrnehmung noch "systemrelevant". Doch jetzt kündigt sich ein erstes hartes Spargesetz an und auch das E-Rezept ist zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Diese Themen und viele andere werden am 30. März 2022 im Zentrum der Zukunftskonferenz ...

mehr