VISION.A 2021 am 1. September in Berlin: Jetzt Tickets sichern

"Post Pandemie: Wenn die Zukunft die Gegenwart einholt" - Das ist das Motto der Digitalkonferenz VISION.A, die am 1. September 2021 in Berlin stattfindet. Exklusivpartner ist neben Veranstalter APOTHEKE ADHOC wieder der Marktführer im Gesundheitsmarkt NOVENTI. Bei VISION.A treffen sich Brancheninsider:innen und innovative Köpfe - sowohl analog als auch digital im Livestream. In diesem Jahr dreht sich erneut alles um aktuelle Entwicklungen und Visionen im und für den Apotheken-, Pharma- und Gesundheitsmarkt. Außerdem wird wieder der NOVENTI eHealth Award speziell für herausragende eHealth-Start-ups in diesem Bereich verliehen.

"Es ist Zeit, sich vor Ort live und in Farbe zu begegnen, Ideen und Meinungen auszutauschen und die Zukunft unserer Branche voranzubringen", freut sich Thomas Bellartz, VISION.A-Initiator und Herausgeber von APOTHEKE ADHOC auf den Event. "Corona hat uns immer noch fest im Griff. Für viele Bereiche des Lebens und auch für den Apothekenmarkt braucht es jetzt Analyse und Standortbestimmung. VISION.A wird dazu beitragen."

Gemeinsam mit dem Exklusivpartner NOVENTI machen die Initiator:innen von VISION.A die Konferenz in diesem Jahr als kombinierten Dialog von digitaler und analoger Präsenz erlebbar. Erstmals connecten sich am 1. September 2021 bei VISION.A Ideengeber:innen und innovative Köpfe bei einem Livestream-Event und können mit den Besucher:innen vor Ort interagieren. Sie richten den Blick in eine neue, stark veränderte Zukunft des Apotheken- und Pharmamarktes.

Für NOVENTI ist die Fortführung der Partnerschaft mit VISION.A 2021 ein logischer Schritt, wie Dr. Silvio Kusche, Bereichsvorstand Marketing & Kommunikation (CMO), betont: "VISION.A bringt Industrieleader, Spezialisten und Innovatoren zusammen und ist eine außergewöhnliche Veranstaltung für diejenigen, die im Gesundheitsmarkt etwas bewegen wollen. Deshalb ist NOVENTI auch in diesem Jahr wieder der passende Partner. Für Apotheken und den gesamten Gesundheitsmarkt ist das E-Rezept nach Corona das absolute Top-Thema. NOVENTI gestaltet auch hier den digitalen Wandel als first mover ganz im Sinne seiner Kunden."

Die Teilnehmer:innen der Digitalkonferenz erwartet ein einzigartiges Programm aus spannenden Impulsvorträgen mit Diskussionspotenzial und Workshop-Charakter. Zu den renommierten Speaker:innen gehören unter anderem Autor, Blogger und Digitalexperte Sascha Lobo, der einen Blick auf den Status quo der Digitalisierung wirft, sowie Dr. med. Tobias Gantner, Gründer der HealthCare Futurists GmbH, der mit seinen Einblicken rund um das Thema Blockchain im Gesundheitsweisen begeistert. In wenigen Tagen wird das Lineup komplett sein. Weitere ständig aktualisierte Informationen gibt es hier.

Die Teilnehmer:innen können alle Inhalte live mitverfolgen oder später on demand streamen. Darüber hinaus haben Interessierte die Chance, sich eines der limitierten Vor-Ort-Tickets zu sichern. Jetzt buchen!

Auch in diesem Jahr findet die Digitalkonferenz wieder in einer außergewöhnlichen Location statt: dem berühmten Filmpalast Kino International in Berlin. Mit seinem einzigartigen Charme, seiner legendären Geschichte und bestem Blick auf die Bühne bietet das Kino den idealen Raum für große Ideen und den kreativen Austausch, der so lange gefehlt hat. Gekrönt wird das Event von einer feierlichen Preisverleihung, bei der Healthcare-Held:innen für ihre innovativen Ideen zum sechsten Mal mit den begehrten VISION.A Awards ausgezeichnet werden. Jetzt Ticket sichern!

