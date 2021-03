VISION.A

VISION.A Webinar: Exklusive E-Learning-Plattform für Apothekenteams startet

Berlin (ots)

Der Wandel ist gewaltig, das Themen- und Innovationstempo hoch wie nie zuvor. Corona-Testungen, Impf-Beratung, E-Rezept, neue Arzneimittel: Die Apotheken vor Ort sind seit dem Beginn der Corona-Pandemie gefordert. Die Macher von APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE wollen den Informations- und Wissensfluss deutlich beschleunigen. Mit VISION.A Webinar startet Anfang März eine E-Learning-Plattform speziell für Apothekenteams. Praxisrelevante Informationen, Wissensaustausch und direkter Kontakt mit Spezialisten und Herstellern - all das und noch viel mehr bietet VISION.A Webinar digital und für die Teilnehmer:innen komplett kostenlos.

VISION.A Webinar ist digital, unterhaltsam, praxisnah, wissenswert und bietet damit echten Mehrwert für das komplette Team, ob Apotheker:innen, PTA oder PKA. Die Reichweite ist enorm: Denn die Zielgruppen von APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE, die täglich zehntausende Besucher:innen verzeichnen, werden für die aktuellsten und relevantesten Themen dieser Zeit aktiviert. Neben spannenden Keynotes zu praxisrelevanten Themen erwartet die Teilnehmer:innen im Anschluss eine Live-Fragerunde mit den Expert:innen, bei der alle offenen Fragen geklärt werden können. Zudem steht jedes Webinar allen Angemeldeten im Anschluss im on-demand-Bereich zum Streamen zur Verfügung. Die Teilnahme an allen Webinaren ist kostenlos. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Das erste Webinar startet mit einem brandaktuellen Thema: Julian Maar, COO von DoctorBox, liefert gemeinsam mit den Apothekern Dr. Björn Schittenhelm und Kay Klindwort am 2. März 2021 im Webinar "Die Apotheke vor Ort als Testcenter in Ihrer Region - Erfahrungsbericht für eine digitale Organisation" exklusive Einblicke in ihr Erfolgsprojekt und zeigt in der gemeinsamen Paneldiskussion, was andere Regionen vom sogenannten "Böblinger Modell" in puncto Corona-Schnelltests lernen können. Jetzt direkt registrieren & dabei sein!

"Mit VISION.A Webinar öffnen wir eine weitere Tür für schnellere und exklusivere Informationen. Und zwar zu allen Themen, die für Apothekenteams heute relevant sind. Wir bringen Informationen, Hintergründe zu Marken und Herstellern zu den Apothekenteams und schließen so die Lücke, die entstanden ist", erklärt Thomas Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC und geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH.

VISION.A Webinar ist das kostenlose E-Learning-Angebot für Apothekenteams - powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE. Die Registrierung ist 24/7 unter webinar.apotheke-adhoc.de möglich. Sie möchten auch Ihre Marke ganz vorne in der Apotheke platzieren, Wissen vermitteln und den direkten Draht zu den Apothekenteams nutzen? Alle Informationen zu Ihren Möglichkeiten erhalten Sie hier oder per E-Mail an sebastian.biedermann@el-pato.de.

Die EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 60 Mitarbeiter:innen Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation.

Original-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuell