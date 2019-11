SDP, Inc.

SDP gibt Filmpremiere über das Leben des legendären Künstlers Katsushika Hokusai bekannt

Tokio (ots/PRNewswire)

Die japanische Premiere des Films "HOKUSAI" über das außergewöhnliche Leben des weltberühmten japanischen Künstlers Katsushika Hokusai wurde von SDP, Inc. für den Frühsommer 2020 angesetzt. Im Anschluss daran wird der von SDP vertriebene Film auch in anderen Ländern anlaufen.

Bilder: Die große Welle

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105740/201910242602/_prw_PI1lg_S2B253le.jpg

Seine Ukiyo-e-Kunst beeinflusste westliche Künstler wie Vincent van Gogh, Claude Monet und Edgar Degas. So spielte er eine bedeutende Rolle im europäischen Japonismus des 19. Jahrhunderts und nahm eine ebensolche Rolle für die Entwicklung der modernen Kunst der westlichen Welt ein. Das amerikanische Life-Magazin ernannte ihn zu einer der "100 einflussreichsten Personen des letzten Milleniums". Sein Meisterwerk "Die große Welle" wurde 2017 bei einer Auktion in New York für ca. 1 Millionen USD versteigert, was für seinen bleibenden Einfluss weltweit steht.

Video: Englische Version

https://youtu.be/4moFBUZqswU

Video: Französische Version

https://youtu.be/ogiFHCILqrA

Video: Chinesische Version

https://youtu.be/i7p4TdH773k

Video: Japanische Version

https://youtu.be/zPiu2aQOOrA

Bilder: Englisches Poster

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105740/201910242602/_prw_PI2fl_Q7FXMj2i.jpg

Bilder: Japanisches Poster

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105740/201910242602/_prw_PI3fl_lzak5J1i.jpg

-Die bisher unbekannte Geschichte von Hokusai, der eine neue Richtung prägte und für Freiheit kämpfte

Für seine Zeit genoss Hokusai ein langes Leben; er wurde 90 Jahre alt, als die durchschnittliche Lebenserwartung in Japan gerade mal 40 Jahre betrug. Mit über 70 malte er sein Meisterwerk "36 Ansichten des Berges Fuji". Unterhaltung galt damals als eine Schwächung der Gesellschaft und Künstler wurden von den Feudalherrschern stark unterdrückt. Trotz dieser Repressalien war der Künstler in seiner langen Schaffensperiode in der Lage, vermutlich mehr als 30.000 Werke fertigzustellen.

Abgesehen von seiner immensen Popularität als künstlerisches Genie ist über sein Leben relativ wenig bekannt. Der Film erzählt anhand von historischen Dokumenten aus einer anderen Sichtweise und Auslegung eine gänzlich neue Geschichte. Er zeigt den berühmten Künstler in Begegnungen mit zwei wichtigen Figuren, zum einen dem inspirierenden Verleger Tsutaya Juzaburo, der das Talent des jungen Hokusai früh erkannte und förderte, und zum anderen dem beliebten Erzähler Ryutei Tanehiko, der Hokusai im hohen Alter begleitete.

Yuya Yagira, der bei den 57. Filmfestspielen in Cannes für seine Rolle in "Nobody Knows - Die Kofferkinder" (Regie: Hirokazu Koreeda) als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde, spielt hier den jungen, rastlosen Hokusai. Min Tanaka, ein bekannter Tänzer, der international bei einer Aufführung im Louvre debüttierte, spielt den aufgeklärten Hokusai. Andere japanische Schauspieltalente stehen diesen beiden im Film zur Seite.

Die Welt feiert 2020 den 260. Jahrestag von Hokusais Geburt mit einer großen Anzahl von Veranstaltungen, bei denen die japanische Kultur, das Leben von Hokusai und seine symbolträchtigen japanischen Kunstwerke zur Bereicherung der Welt gebührend geehrt werden.

Offizielle Website: https://hokusai2020.com

(C)2020 HOKUSAI MOVIE

Informationen zu SDP

SDP, Inc. ist ein Filmproduktionsunternehmen, das als Tochtergesellschaft von Stardust Promotion, einer der größten Künstlermanagementfirmen Japans, bereits viele angesehene Filme produziert hat. Die von uns produzierten Filme und veröffentlichten Inhalte finden beim Publikum Anklang und bereichern den Markt, da wir unabhängige Produktionspläne fördern. Als japanisches Unternehmen orientieren wir unsere Leistungen stets auf den internationalen Markt und bauen aktiv unsere Partnerschaften mit den Hollywood Filmstudios und anderen Studios weltweit aus, um die globale Unterhaltung zu fördern.

