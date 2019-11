Coex

Genuss und Spaß bei der Coex Food Week 2019 in diesem November in Seoul

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Die 14. Ausgabe des führenden und größten Kulinarikfestivals in Korea, der Coex Food Week, findet vom 20. bis zum 23. November im Coex statt. Hier werden 872 internationale Unternehmen an 1.943 Ständen ausstellen, und es wird erwartet, dass 60.000 lokale und internationale Käufer und Foodies als Besucher teilnehmen werden.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 ist die Coex Food Week zu der größten Messe für die globale Lebensmittel- und Getränkeindustrie gewachsen und präsentiert sich in vier Ausstellungshallen über eine Gesamtfläche von 36.007 Quadratmetern.

Die diesjährige Ausstellung ist in vier Bereiche unterteilt: den Seoul International Bakery Fair (SIBA), Maschinen und allgemeine Lebensmittel, eine Halle, in der sich die lokale Landwirtschaft präsentiert, und einen "Trendbereich".

In Halle A der Coex Food Week werden regionale koreanische Zutaten und Produkte gezeigt, wobei der Schwerpunkt auf Premiumtrends für landwirtschaftliche Lebensmittel liegt. Darüber hinaus kann ein spezieller Pavillon der koreanischen Landwirtschaft besucht werden.

In Halle B können Besucher Marken kennenlernen, die den Lebensmittelverteilungsmarkt anführen. Außerdem erwartet sie eine umfassende Auswahl von Marken aus der Lebensmittelwertkette. Dieser Bereich spiegelt das radikale Wachstum wider, das die Branchen Home Meal Replacement, Lebensmittelverpackung und Kühlketten in letzter Zeit in Korea erfahren haben.

Die seit 1983 alle zwei Jahre stattfindende, führende koreanische Messe für Back- und Konditorwaren SIBA ist in Halle C zu Gast. In dieser vom koreanischen Konditorenverband mitorganisierten Ausstellung können die Besucher Backwaren, Backveranstaltungen und den 4. Top Patisserie Asia-Wettbewerb genießen, der zum ersten Mal in Korea durchgeführt wird.

In Halle D werden einzigartige globale Lebensmitteltrends in nicht alkoholischen und alkoholischen Getränken, veganen und vegetarischen Produkten und Desserts präsentiert. Bei der viertägigen Veranstaltung werden Kochpräsentationen von nationalen und internationalen Kulinarikexperten sowie verschiedene praktische Veranstaltungen angeboten.

Käufer, die ihre Geschäftspartnerschaften bei der Coex Food Week vertiefen möchten, können sich für das Zusatzprogramm der Messe mit 1:1-Geschäftsmeetings registrieren. Es wird erwartet, dass an diesem Programm Unternehmen wie E-Mart, Lotte Mart, GS25, Shinsegae Food und CJ Freshway teilnehmen. Darüber hinaus werden die "2019 Korea Food Tech Conference" und weitere Seminare zur Förderung von Informationsaustausch und Netzwerken angeboten.

Am 21. November findet eine Pressekonferenz zur kommenden Food Industry Technology Show Korea statt, die laut Plan zur Eröffnung der Coex Food Week 2020 gemeinsam mit der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) durchgeführt wird.

www.coexfoodweek.com.

Coex Food Week-Sekretariat foodweek.info@coex.co.kr +82-2-6000-8126

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026440/Hall_A__outside.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026439/Hall_D.jpg

Original-Content von: Coex, übermittelt durch news aktuell