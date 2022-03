a tip: tap e.V.

Deutschland wird leitungswasserfreundlich

a tip: tap startet Kampagne zu Trinkwasser am Arbeitsplatz anlässlich des Weltwassertags der UN im März

Berlin (ots)

Der gemeinnützige Verein a tip: tap (ein Tipp: Leitungswasser) setzt sich seit über 10 Jahren für den Genuss von Leitungswasser ein. Ein Umstieg auf das Trinkwasser aus dem Hahn spart nicht nur viel Geld, sondern auch Verpackungsmüll, Transport und dadurch jede Menge CO2-Emissionen. Es ist ein einfacher und effizienter Einstieg in ein nachhaltigeres Leben - auch am Arbeitsplatz. Und es ist auch eine gute Option, denn das Leitungswasser in Deutschland ist flächendeckend von sehr guter Qualität und wird streng kontrolliert.

Schluss mit Flaschenwasser am Arbeitsplatz!

Zum Weltwassertag der UN am 22.03.2022 führt a tip: tap eine deutschlandweite Kampagne durch, die sich dem Trinkwasser am Arbeitsplatz widmet. Dr. Bettina Bohle, 1. Vorsitzende des Vereins, macht deutlich: "Unser Verein möchte ganz Deutschland leitungswasserfreundlich machen. Die Rohrperle als Standardgetränk in Unternehmen ist dafür ein wichtiger Schritt und kann ein wirksames Vorbild für Klimaschutz sein."

Anhand von verschiedenen Geschichten zum Umstieg auf Leitungswasser zeigt a tip: tap : Was ist einfach, wo hakt es und was gibt es für Lösungen? Den ganzen März über werden die Eindrücke aus den Unternehmen in den sozialen Medien und der Presse gemeinsam mit Trinkwasser-Partnern veröffentlicht.

In den letzten Jahren hat der Verein bereits über 100 Organisationen als "leitungswasserfreundlich" ausgezeichnet. Im Rahmen der Kampagne werden sich noch weitere, ganz unterschiedliche Akteure anschließen, darunter das Umweltbundesamt, die Blume PR GmbH & Co. KG, die COMATCH GmbH, die Deutsche Jazzunion, das FamilienZentrum BSA e.V., die Herbert Gruppe, die Hildebrandt Group, die Kaffeemeister GmbH & Co. KG, sowie SodaStream, Soennecken eG, thermondo, die Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR und der Zweckverband JenaWasser.

Mehr Infos zur Kampagne unter: https://atiptap.org/projekte/weltwassertag

