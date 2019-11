MAG Development

"MAG Development" stellt seinen innovativen "MAG YES PLAN" vor

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Kaufen Sie eine steuerfreie Immobilie in Dubai für weniger als 48 US-Dollar pro Tag

Keine Anzahlung, keine Service-Gebühren, keine zusätzlichen Bedingungen oder Gebühren

"MAG Development", der Immobilienentwickler der MAG Holding Gruppe, hat die Einführung seines innovativen "MAG YES PLAN" angekündigt, der ein beispielloses Paket an Einrichtungen und erschwinglichen Zahlungsplänen bietet, das es den Kunden ermöglicht, ihr individuelles Haus zu besitzen, das ihrer Kaufkraft und ihrem monatlichen Einkommen in Dubai entspricht.

Durch dieses Paket können Investoren aus der ganzen Welt eine vollständig eingerichtete Immobilie für weniger als 48 US-Dollar pro Tag kaufen, was unter den durchschnittlichen Kosten für ein Hotelzimmer in Dubai liegt.

Das Programm, das das erste all-inklusive Zahlungspaket aller möglichen Gebühren zusätzlich zu den exklusiven Vorteilen für MAG YES PLAN-Kunden ist, beinhaltet flexible Pläne, um Hausbesitzer zu werden. Der Plan ermöglicht es den Kunden, die Immobilie in Dubai ohne Anzahlung und ohne eine abschließende Zahlung bei Übergabe der Immobilie zu kaufen, mit voller Befreiung von Registrierungsgebühren und Steuern.

Durch dieses Programm, das es Investoren ermöglicht, eine Wohnung in nur 15 Minuten zu kaufen, bietet "MAG Development" Lastschriftzahlungen vom Bankkonto des Kunden an, um den Zahlungsprozess zu erleichtern. MAG YES PLAN bietet dem Kunden auch andere Möglichkeiten, feste, tägliche, wöchentliche, monatliche oder vierteljährliche Zahlungen ohne Bankverbindung zu tätigen.

Die neuen Zahlungspakete wurden auf der Grundlage einer eingehenden und spezialisierten Studie von "MAG Development" über den Immobilienmarkt in den VAE konzipiert. Dubai war schon immer ein attraktiver Markt aufgrund seiner steuerfreien Politik für Wohnimmobilien und der hohen Rendite dieses Programms, was direkte Unterstützung für jeden bietet, der eine Immobilie kaufen und sein internationales Immobilienportfolio im Ausland aufbauen möchte, ohne dass Vorabinvestitionen erforderlich sind.

Das neue Programm ermöglicht es Investoren aus der ganzen Welt, eine Immobilie in Dubai zu erwerben und bietet ihnen die Möglichkeit, die steuerfreie Rendite zu genießen und ein Ferienhaus an einem der attraktivsten Tourismusziele und Investitionszentren zu besitzen.

Das Programm umfasst ausschließlich das Projekt MAG City. Es handelt sich um eine vollständig geschlossene Wohnanlage mit zwei, drei und vier Schlafzimmern, sowie Ein-Zimmer-Wohnungen und voll ausgestatteten Studios in Mohammed Bin Rashid City im Stadtteil Al Meydan 7, welcher 8 Minuten vom legendären Burj Khalifa, dem höchsten Turm der Welt, entfernt ist.

Dieser innovative Plan ist weltweit einzigartig und bietet allumfassende monatliche Zahlungen inklusive aller möglichen Gebühren, bei denen der Kunde während der Dauer des Pakets keine anderen Beträge bezahlt. Das Paket beinhaltet ungewöhnliche Leistungen wie Etihad Guest Meilen, MAG Treueprogramm, Karriereschutzprogramm, Lebensversicherung und viele andere Leistungen je nach gewähltem Plan.

"MAG YES PLAN ist sorgfältig konzipiert, um den Investoren die Möglichkeit zu geben, ihre Wohneinheit in gleichen Raten zu bezahlen. Der Plan ist während des Zahlungszeitraums von 5 bis 24 Jahren nicht veränderbar", sagte Talal Moafaq Al Gaddah, Senior Executive Vice Chairman von MAG Development.

"Dieses Programm bestätigt unser großes Interesse an der Erfüllung der Marktanforderungen und ermöglicht es internationalen Investoren mit festem monatlichem Einkommen, Vermieter zu werden und ihr Immobilienportfolio ohne große Zahlungen und ohne versteckte Gebühren zu starten", fügte er hinzu.

"Die neuen Easy Payment Pläne sollen unseren Kunden ein höheres Maß an Flexibilität bieten und spiegeln unser festes Engagement wider, die Erfahrung der suchenden Käufer innerhalb der Entwicklungsprojekte von MAG zu verbessern, die verschiedene Segmente der Gemeinschaft abdecken", sagte Al Gaddah.

Er wies darauf hin, dass die meisten Immobilienkäufer Schwierigkeiten haben, die anfängliche Anzahlung zu bezahlen, so dass das innovative Programm von MAG Development sie von der Anzahlung befreit. Darüber hinaus hat der Kunde die Möglichkeit, feste regelmäßige Raten zu zahlen, die es jedem mit einem festen Einkommen ermöglichen, Hausbesitzer zu werden. Die Pakete von MAG YES PLAN sind so konzipiert, dass sie alle möglichen Gebühren beinhalten und zusätzliche exklusive Vorteile bieten, wie z. B. die Mitgliedschaft im "MAG Loyalty"-Programm, das dem Käufer Rabatte in 480 Restaurants, Geschäften, Cafés und Hotels in Dubai gewährt. Zu den Leistungen gehören Lebensversicherung und Versicherung im Falle eines Arbeitsplatzverlustes.

"MAG Development" entwickelt weiterhin innovative Marketingideen für Kunden, die Einzelpersonen und Familien bei der Planung einer langfristigen finanziellen Stabilität und einer Investition in eine Immobilie unterstützen, die sie beim Besuch in Dubai auch als Ferienunterkunft nutzen können.

MAG Development bietet effektive Lösungen für den Immobilienmarkt in Dubai, die mit den Marktveränderungen Schritt halten und die die von der Regierung Dubais bereitgestellten Einrichtungen sowie die Auswirkungen der Expo 2020 auf den lokalen Immobilienmarkt optimal nutzen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026879/MAG_Development.jpg

Pressekontakt:

Saleh tabakh,s.tabakh@mag.global, +971585705555

Original-Content von: MAG Development, übermittelt durch news aktuell