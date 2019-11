Initiative Herzklappe

Neue forsa-Studie zum gesellschaftlichen Beitrag von Senioren

Großteil der über 65-Jährigen in Rente sozial aktiv

Herz-Vorsorgeuntersuchungen wichtig

Berlin (ots)

77 Prozent der Senioren der Altersgruppe +65 in Deutschland engagieren sich in Rente oder Pension sozial und gesellschaftlich aber auch weiter beruflich. Damit leisten sie einen bedeutenden Beitrag für die Gesellschaft. Das ist das Ergebnis einer forsa-Studie im Auftrag der Initiative Herzklappe. Mediziner empfehlen deshalb regelmäßige und frühzeitige Herz-Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere der Herzklappen als Hauptrisikofaktor für Herzerkrankungen dieser Altersgruppe.

Generell gilt die Alterung der Bevölkerung in Deutschland und Europa als großes Problem. Gleichzeitig leistet aber ein Großteil der älteren Menschen ein hohes Maß an gesellschaftlichem Engagement. Die Haupttätigkeitsfelder sind die Betreuung anderer älterer Menschen, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Kommunalpolitik. Das zeigen die Ergebnisse einer Verbraucherumfrage von forsa, in der die Tätigkeiten von Personen der Altersgruppe +65 in Deutschland untersucht wurden. Auftraggeber der Studie ist die Initiative Herzklappe.

"Die steigende Lebenserwartung verbunden mit dem großen gesellschaftlichen Engagement der Ruheständler unterstreicht die Notwendigkeit regelmäßiger Herzvorsorgeuntersuchungen", sagt der Herzspezialist Dr. Behrouz Kherad, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und Vorstandsmitglied der Initiative Herzklappe. "Eine häufig unterschätzte Gefahr sind Herzklappenerkrankungen." Da hier das Alter der Hauptrisikofaktor ist, rechnen Mediziner aufgrund des demografischen Wandels mit einer steigenden Anzahl älterer Menschen mit Herzklappenerkrankung.

"Problematisch ist, dass die Symptome einer Herzklappenerkrankung oft als normale Alterserscheinungen missdeutet werden", so der Mediziner. Laut der europäischen Studie Heart Valve Disease Awareness Survey 2017 sind ca. 30 Prozent der über 60-jährigen die Symptome und Folgen einer Herzklappenerkrankung nicht bekannt.

Ohne die richtige und rechtzeitige Behandlung führt eine schwerwiegende Herzklappenerkrankung wie etwa die Aortenstenose jedoch bei knapp der Hälfte der Patienten innerhalb der ersten zwei Jahre nach Auftreten der Symptome zum Tod. Deshalb fordert die jüngst gegründete Initiative Herzklappe, ein bundesweites Ärzte-Patientennetzwerk, dass Stethoskop-Checks als wichtigstes Instrument der Früherkennung ein fester Bestandteil der jährlichen Gesundheits-Checks für über 65-Jährige werden.

Ergebnisse der Forsa-Studie im Detail

Insgesamt zeigt sich eine breite Vielfalt von Tätigkeiten der über 65-jährigen. 18 Prozent der Senioren unterstützen andere ältere Menschen. In der Kommunalpolitik sind 15 Prozent aktiv. In Sportvereinen engagieren sich 14 Prozent der Personen ehrenamtlich, während zwölf Prozent in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig sind. Weitere Gebiete sind unter anderem Umwelt- und Naturschutz, Pflege und Soziales sowie Engagement in Musikschulen und Musikvereinen. Sechs Prozent der Senioren sind weiter beruflich aktiv. Signifikante Unterschiede zwischen den neuen und alten Bundesländern, Männern und Frauen und den verschiedenen Altersgruppen gibt es bezüglich des gesellschaftlichen und beruflichen Engagements nicht.

Die Initiative Herzklappe

Die Initiative Herzklappe wurde im Juni 2019 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Als bundesweites Netzwerk von Ärzten und Patienten hat sie sich zum Ziel gesetzt, zur Aufklärung der Bevölkerung und der niedergelassenen Ärzte zum Thema Herzklappenerkrankungen beizutragen. Die Initiative gehört einer europäischen Allianz von Herzklappen-Initiativen, dem Global Heart Valve Disease Patient Council (www.heartvalvecouncil.org), an.

Mehr Informationen unter www.initiative-herzklappe.de

