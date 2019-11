Pharmascience Inc.

Injizierbare Suspension generischen Paliperidon-Palmitats zur verlängerten Freisetzung von Pharmascience zur Prüfung durch die US-Gesundheitsbehörde angenommen

- Pharmascience Inc. ist stolz, bekannt geben zu können, dass die US Gesundheitsbehörde FDA am 31. Oktober 2019 kommunizierte, dass die verkürzte Zulassung für ein neues Medikament (Abbreviated New Drug Application - ANDA) für Pharmasciences injizierbare Suspension generischen Paliperidon-Palmitats zur verlängerten Freisetzung in vorab gefüllten Spritzen zur Prüfung angenommen wurde. Paliperidon-Palmitat ist für die erhaltende Behandlung der schizoaffektiven Störung indiziert.

"Wir bei Pharmascience sind auf diesen sehr wichtigen Markstein außerordentlich stolz", sagte Jack Gagnon, Vizepräsident und Geschäftsführer von Pharmascience International. "Dieser Erfolg ist Zeugnis unserer Kapazitäten zur Entwicklung komplexer injizierbarer und fester, oraler Formulierungen. Pharmascience gehört zu den wenigen Unternehmen in Nordamerika, die sich auf diese komplexen Formulierungen spezialisieren."

Pharmascience arbeitet engagiert mit der FDA zusammen, um allen Anforderungen zu genügen, die zur Zulassung injizierbarer Suspension von Paliperidon-Palmitat zur verlängerten Freisetzung führen.

Informationen zu Pharmascience

Pharmascience Inc. wurde 1983 gegründet und gehört mit mehr als 1.500 Mitarbeitern und internationaler Präsenz in 60 Ländern zu den größten Pharmaherstellern Kanadas. Die globale Präsenz und das agile geschäftliche Entwicklungsmodell von Pharmascience liefern Patienten und Gesundheitswesen weltweit dieselben Qualitätsmedikamente wie in Kanada. Das Team für Forschung und Entwicklung verfügt über die umfassende Fachkenntnis zur Entwicklung komplexer injizierbarer und fester, oraler generischer Medikamente.

Pharmascience vertreibt seit 2017 über die Candiac-Website FDA-zertifizierte generische Produkte hoher Qualität in den USA. Seit der Gründung im Jahr 1983 hat Pharmascience mehr als 500 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung investiert und gehört zu den Top-Herstellern von Generika in Kanada. Das Unternehmen bietet mehr als 300 Produktfamilien in über 20 Dosierungsformen an. Allein in Kanada werden jährlich mehr als 45 Millionen Rezepte mit den Produkten von Pharmascience gefüllt.

