Neurovalens stellt Modius SLEEP vor, ein geniales Gerät der nächsten Generation, das auf Neurowissenschaft aufbaut, um die Schlafgesundheit zu optimieren und das globale Problem der Schlafstörungen ohne Medikamente anzugehen

Nach dem Erfolg von Modius SLIM, das 2,5 Mio. USD auf Indiegogo einsammeln konnte, startet das Unternehmen eine neue Kampagne, um ein weiteres zukunftsweisendes Gerät auf den Weg zu bringen

Neurovalens, ein weltweit tätiges HealthTech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Produkte auf neurowissenschaftlicher Basis zur Verbesserung der Lebensqualität konzentriert, startet heute seine Modius SLEEP-Kampagne auf Indiegogo. Modius SLEEP schließt an den Erfolg des ersten Kopfhörers des Unternehmens an, nämlich Modius SLIM, der 2017 auf Indiegogo 2,5 Mio. USD einbrachte, weltweit mit Bestellungen aus über 80 Ländern an Popularität gewinnt, und kontinuierlich mehr eine halbe Million Nutzersitzungen vorweisen kann.

Modius SLEEP führt die Mission des Unternehmens weiter, global Gesundheit und Wohlbefinden durch nicht-medikamentöse neurologische Lösungen zu verbessern. Das Gerät ist für die Dauer der Kampagne auf Indiegogo ab 249 USD erhältlich und wird danach für 499 USD im Einzelhandel angeboten. Die Kampagne finden Sie unter folgendem Link: https://igg.me/at/modiussleep

"Wir konnten, nachdem wir das Feedback von Tausenden von SLIM-Nutzern gesammelt haben, als zusätzlichen Bonus eine Verbesserung der Schlafqualität feststellen, was uns motiviert hat, unsere Technologie zu modifizieren und Modius SLEEP zu kreieren", erklärt Jason McKeown, CEO und Gründer von Neurovalens. "Unser neuer Kopfhörer fokussiert sich auf den Hypothalamus, der viele Bereiche des Gehirns einschließlich Gewichtsabnahme und Schlaf beeinflusst. Wir wollen den Menschen helfen, ohne Sedativa und Schlaftabletten auszukommen, die das Problem nur überdecken und mit einer Vielzahl von unerfreulichen Nebenwirkungen einhergehen. Es geht uns darum, die Neurowissenschaften zu nutzen, um das Leben durch sichere, innovative Produkte zu verbessern, und wir sind sicher, dass Modius SLEEP sich, genau wie unser SLIM-Gerät bereits jetzt, positiv auf die Lebensqualität auswirken wird".

In einer ersten 30-tägigen Studie haben 95% der Modius SLEEP-Nutzer ihre Schlafqualität insgesamt verbessert, 85% der Teilnehmer gaben an, dass sie mit ihrem Schlafmuster zufriedener waren. Darüber hinaus berichteten 71,3% der Befragten mit Schlafproblemen, dass sie bei der Anwendung von Modius SLEEP positive Veränderungen festgestellt haben.

Der Modius SLEEP-Kopfhörer kommt für 30 Minuten vor dem Schlafengehen zum Einsatz, muss aber nicht im Bett getragen werden. Das Gerät sendet einen ungefährlichen elektrischen Impuls an den Gleichgewichtsnerv, der die Bereiche des Hypothalamus und des Hirnstamms beeinflusst, die den zirkadianen Rhythmus und die Schlafmuster des Anwenders steuern.

