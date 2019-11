Hallura Ltd.

Hallura, ein Portfoliounternehmen von Alon MedTech Ventures, schließt Finanzierungsrunde über 7 Millionen Dollar ab

Yokneam, Israel (ots/PRNewswire)

Die Runde wurde von einer Gruppe von Investoren aus den USA, Europa und Israel angeführt; die Erlöse werden verwendet, um klinische Studien abzuschließen und bahnbrechende proprietäre Hyaluronsäure-Dermalfüllstoffe in Europa zu registrieren.

Hallura Ltd., ein israelisches Unternehmen für ästhetische Medizin, das eine neue Generation von Hyaluronsäure(HA)-Dermalfüllstoffen entwickelt, schließt seine A-Runde mit 7 Millionen Dollar ab. Die Finanzierungsrunde wurde von einer Gruppe von privaten Investoren aus den USA, Europa und Israel geleitet; der größte Teil der Investitionen stammt von führenden plastischen Chirurgen und Dermatologen. Hallura ist ein Portfoliounternehmen von Alon Medtech Ventures im Besitz von Dr. Shimon Eckhouse und gehört zum Inkubatorensystem der Israeli Innovation Authority (IIA).

Die HA-Dermalfüllstoffe von Hallura basieren auf einer prorietären Technologie, die das Unternehmen in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Im Gegensatz zu der 20-jährigen Technologie, die in den derzeit erhältlichen HA-Füllstoffen verwendet wird, die auf der Verwendung von BDDE zur Vernetzung basieren, hat Hallura eine neuartige Vernetzungstechnologie entwickelt, die der wachsenden Nachfrage nach natürlichen und sanften nicht-invasiven ästhetischen Behandlungen entspricht. Die Produkte von Hallura basieren auf einem völlig anderen Vernetzungsmechanismus, der natürliche lange Hyaluronsäure-Ketten erhält und schützt. Hallura hat eine vollständige Reihe von In-vivo-Tierstudien mit seinen Produkten durchgeführt, die im Vergleich zu den führenden Produkten auf dem Markt eine ausgezeichnete Sicherheit und ein höheres Potenzial für Hautstraffungen aufweisen.

Dr. Stéphane Meunier, Mitbegründer und CEO von Hallura, kommentierte die Ergebnisse: "Wir sind sehr stolz auf den Durchbruch, den wir in den letzten zwei Jahren erzielt haben: Wir verfügen heute über eine vielversprechende HA-Technologieplattform, modernste Anlagen und Geräte, sowie ein hochqualifiziertes Team. HA-Füller stellen offensichtlich die erste Anwendung unserer Technologie dar, wir planen, in Zukunft auch andere medizinische Anwendungen zu erschließen."

Dr. Shimon Eckhouse, Mitbegründer und Vorsitzender von Hallura, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, diese Finanzierungsrunde von Hallura abzuschließen. Sie wird die Basis unserer Aktionäre um eine der angesehensten Gruppen von Schönheitsärzten der Welt erweitern. Diese Runde wird es uns ermöglichen, unseren Plan zum Aufbau und zur Positionierung des Unternehmens als Marktführer im Füllstoffmarkt umzusetzen, der sich zum größten Segment des globalen, nicht-invasiven ästhetischen Marktes entwickelt hat."

Dr. Per Hedén, Mitbegründer von Hallura, kommentierte: "Nachdem ich vor mehr als 20 Jahren an der Einführung des ersten tierversuchsfreien HA-Füllers auf dem Markt beteiligt war und intensiv an der Anwendung und Entwicklung dieser Technologie beteiligt war, ist meine Perspektive sehr breit gefächert, was die Marktbedürfnisse sind und was Ärzte und Patienten von einem neuen HA-Füller erwarten; und ich muss sagen, dass ich glaube, dass die neue HA-Linie von Hallura dieses Feld mit völlig neuen Eigenschaften von HA-Füllern und deren Herstellung und Verwendung durch Ärzte revolutionieren wird. Ich freue mich sehr, Teil des Hallura-Teams zu sein und HA neu zu erfinden, das sich zur beliebtesten ästhetischen Lösung für Ärzte weltweit entwickelt hat".

Informationen zu Hallura Ltd.

Hallura Ltd. bringt eine disruptive HA-Technologie auf den schnell wachsenden Markt für ästhetische Injektionspräparate mit Hilfe einer proprietären HA-Vernetzungstechnologie. Die HA-Dermalfüllstoffe von Hallura erfüllen die wachsende Nachfrage nach besseren, sichereren Füllstoffen mit natürlichen und sanften ästhetischen Ergebnissen und einem breiten Spektrum an ästhetischen Anwendungen.

Das Unternehmen wurde im November 2017 von Dr. Stéphane Meunier, Frau Alona Gellerman, Dr. Per Hedén und Dr. Shimon Eckhouse gegründet. Sein Hauptsitz, Forschung- und Entwicklungs- sowie Produktionsstandort befindet sich in Yokneam, Israel.

Informationen zu Alon Medtech

Alon MedTech Ventures-Inkubator, gegründet und im Besitz von Dr. Shimon Eckhouse, seinem aktiven Vorsitzenden, hat seinen Sitz in Yokneam, Israel. Dr. Eckhouse ist Erfinder, Serienunternehmer und Investor im Bereich Medizinprodukte und Medizintechnik.

Alon Medtech investiert und arbeitet mit herausragenden Unternehmern zusammen, um innovative Ideen für Medizinprodukte in erfolgreiche Unternehmen umzusetzen. Alon Medtech investiert in neue Technologien und Lösungen, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt deutlich verbessern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.alon-medtech.com

Dr. Stephane Meunier

Chief Executive Officer bei Hallura

stephane@hallura.com

Mobile: +972-54-426-59-38

