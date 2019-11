Stoov

Stoov® bietet stylische Wärme - immer und überall

Kennen wir das nicht alle: Weihnachten steht vor der Tür und man sucht händeringend nach einem passenden Geschenk für die Liebsten. Warum nicht mal Wärme verschenken? Mit Stoov® Heizkissen gehören eiskalte Frauenfüsse ebenso der Vergangenheit an wie frierende Kollegen oder vorzeitig beendete Outdooraktivitäten - und das ganz stylisch ohne Kabelwirrwarr. Ein warmes Weihnachten kann kommen!

Wer nun an altbackene Senioren-Busfahren denkt, sollte sich von diesem Gedanken gleich verabschieden. Stoov® entwickelt und produziert kabellose Heizkissen mit Infrarot-Wärme, die den Körper auf nachhaltige, komfortable und einfach zu bedienende Weise wärmen. Stoov® verbindet modernes Design mit persönlichem Komfort und lässt einen die Zeit vergessen - und gegebenenfalls auch den Mann....

Die Infrarotwärme ist nicht nur sicher und verlässlich, sondern bietet auch gesundheitliche Vorteile. Sie dringt tief in den Körper ein und erwärmt ihn von innen. Forscher haben herausgefunden, dass Ferninfrarot-Wärme die Durchblutung verbessert, Schmerzen reduziert, die Gelenke entspannt, das Herz-Kreislauf-System stärkt, Entzündungen reduziert und die Haut revitalisiert. Die Temperatur des Körpers steigt, während die Umgebung immer noch kalt ist. Dadurch entsteht ein beruhigendes und entspannendes Gefühl, da von innen heraus wärmende Effekte erzeugt werden.

Die kabellos beheizten Kissen, Polster und Decken werden mit einer eingebauten Batterie betrieben, die Wärme über mehrere Stunden liefert. Zum Aufladen der Akkus schließt man einfach das magnetische USB-Ladegerät an die Rückseite des Smart Labels an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizkissen ragen keine Kabel oder Batterien aus den Produkten heraus.

Und auch die Verarbeitung der Stoov® Heizkissen ist alles andere als altbacken. Neben dem stylischen Design überzeugen die Produkte auch in der Verarbeitung. Hochwertige Gewebe, Stoffbezüge in unterschiedlichen Farben und austauschbare Batterien bieten ein jahrelanges Wärmeerlebnis.

Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit haben bei der Entwicklung der Stoov® Heizkissen ebenfalls eine entscheidende Rolle gespielt. In der Produktion werden zahlreiche recycelte und recycelbare Materialien verwendet. Mit Stoov® lässt sich zudem die Energiemenge im Haus oder im Büro senken, da nur der Körper, aber nicht der ganze Raum beheizt wird. Einfach anzuwenden und schön anzusehen.

Die Produkte von Stoov® im Überblick:

HOMEY

Die (wasserlose) elektrische Wärmflasche ist die neue und kleinste Ergänzung der Stoov®-Familie. Das kleine Infrarot-Heizkissen ist eine praktische Alternative zur herkömmlichen Wärmflasche, denn mit dem Homey verbrennt man sich beim Befüllen nie wieder die Finger. Kalte Nächte gehören nun der Vergangenheit an, denn das kleine Heizkissen kann bis zu 9 Stunden Wärme spenden.

BIG HUG

Das Heizkissen mit Rücken- und Sitzheizung hat 2019 ein neues Design erhalten. Es ist jetzt in zwei Größen, zwei unterschiedlichen Materialien und vier Farben erhältlich. Die unterschiedlichen Größen des Heizkissens sind so konzipiert, dass sie auf viele verschiedene Stuhlgrößen passen, auf der Couch verteilt oder einfach auf ein kleines Abenteuer im Freien mitgenommen werden können. Big Hug besteht aus weichen Materialien wie grauem Polyester oder Kunstfell. So ist der Big Hug flexibel, maschinenwaschbar und für unterwegs leicht aufrollbar.

PLOOV

Ab jetzt muss das Heizkissen nicht mehr im Schrank versteckt werden. Ploov ist dekorativ und in zwei Größen mit einer neuen weichen und bequemen Füllung sowie dem neuen USB-Ladesystem erhältlich. Mit seinem schlichten Design in acht verschiedenen Farben wird Ploov schnell zu einem Teil des Hauses.

Alle Modelle und Farben unter www.stoov.de

Technische informationen:

- 2600 mAh Li-Ionen-Akku, wiederaufladbar - Smartlabel mit Wärmesteuerung und magnetischem USB Ladeanschluss (5V) - 9-18 Watt Heizleistung - Waschbare Bezüge - 3 Heizstufen

Über Stoov®

Stoov® wurde von Teun van Leijsen in den Niederlanden gegründet. Als seine Frau schwanger war, war ihr oft kalt. Die Idee eines stylischen Heizkissens war ihm schon seit einigen Jahren im Kopf. So schuf er aus einem Outdoor-Kissen, einer Batterie und einem Heizelement aus einem Autositz ein Heizkissen. "Meine Frau saß an diesem Abend gerne auf einer warmen Bank im Garten. Als der Herbst kam, nahm sie sogar das Kissen mit hinein." Die Idee, ein einfach zu bedienendes und tragbares Heizkissen mit einem attraktiven und praktischen Design zu entwickeln, war geboren. Etwa zur gleichen Zeit kam sein erster Sohn auf die Welt. Seit der Markteinführung hat Stoov® über 15.000 Artikel verkauft mit einer Wachstumsrate von über 300% allein in 2019. Die Produkte sind online über stoov.com, Amazon und ausgewählte Verkäufer aus den Bereichen Interior-Design, Haus & Garten und Outdoor erhältlich. www.stoov.de

