Movilitas erweitert Unternehmensbereich Asset Management und übernimmt msc mobile Team

Columbia, Maryland (ots/PRNewswire)

Die Übernahme stärkt die Expertise in den Bereichen Enterprise Mobility und Cloud für digitalisierte Instandhaltungs- und Kundenserviceprozesse.

Movilitas, ein führendes Technologieunternehmen, das hochmoderne SAP-Lösungen und Beratungsleistungen zur Weiterentwicklung intelligenter Supply-Chain-Ökosysteme bereitstellt, hat heute die Übernahme des msc mobile Teams bekannt gegeben, welche das Know-How des Unternehmens im Bereich Asset Management weiter vertieft. Das Team aus ehemaligen SAP-Mitarbeitern und -Beratern erweitert das Portfolio von Movilitas im Bereich der Dienstleistungen rund um mobile Anwendungen sowie im Bereich "Cloud-Innovation." Das neue, erweiterte Team unterstützt Unternehmen darin, strategische Wartungs- und Kundenserviceinitiativen voranzutreiben.

"Wir bei Movilitas freuen uns, mit dem msc mobile Team zusammenzuarbeiten, um die Reichweite unserer Beratungsleistungen für Instandhaltungsprozesse zu erweitern. Das Team bringt nachweislich Erfahrung in unterschiedlichen Industrien und tiefgreifendes SAP-Know-how mit, das mit Blick auf die Zuverlässigkeit und Produktivität von Instandhaltungsprozessen für Industrieanlagen unerreicht ist", erklärte Ross Young, CEO von Movilitas.

Das msc mobile Team kann auf langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung mobiler Lösungen innerhalb der SAP Digital Supply Chain in Europa, Amerika und dem Nahen Osten zurückblicken:

- Alexander Ilg, Gründer von msc mobile, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen SAP Mobility und Benutzerfreundlichkeit von Softwarelösungen. Er war Teil des SAP Mobile-Entwicklungsteams. - André Kreuzwieser, Projektmanager und Berater, verfügt über mehr als 20 Jahre SAP-Erfahrung mit den Schwerpunkten SAP Plant Maintenance (SAP PM), SAP Customer Service (SAP CS), SAP Enterprise Mobility und Geschäftsprozessoptimierung. - Paul Bertrand bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen SAP Custom Development (jetzt SAP IBS), SAP IS-U und Mobile mit. - Olivier Havy, Senior SAP Full Stack Developer, verfügt über fundierte Kenntnisse in SAP ABAP, SAP UI5, SAP PM, SAP CS und SAP IS-U. - Patrick Valenta bringt Fachwissen in der nativen mobilen Entwicklung für iOS und Android mit. Zu den Erfahrungen von Valenta gehört die Full-Stack-Entwicklung bei SAP, darunter SAP ABAP, SAP Cloud Platform, SAP PM, SAP CS, SAP IS-U und SAP UI5.

"Movilitas ist ein vertrauenswürdiger und angesehener SAP-Partner. Wir freuen uns, als Team unsere gemeinsamen Asset-Management-Kompetenzen zu kombinieren und zu stärken", erklärte Alexander Ilg, Gründer von msc mobile. "Neben unserer gemeinsamen Technologiekompetenz haben wir auch gemeinsame Werte, die sicherstellen, dass wir uns weiterhin auf die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen und Lösungen konzentrieren."

Informationen zu Movilitas

Movilitas ist ein führender Technologieanbieter, der branchenübergreifende Lösungen und Beratungsleistungen der nächsten Generation im Bereich SAP Digital Supply Chain anbietet. Als langjähriger SAP-Partner unterstützen wir Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Lieferkette. Durch komplementäre Services und Produkte, wie Movilitas.Cloud, oder SAP-Accelerators können unsere Kunden weitere Mehrwerte realisieren. Weitere Informationen finden Sie auf movilitas.com.

