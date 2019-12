The Big Heart Foundation (TBHF)

Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support im Wert von 136.000 US-Dollar verlängert Nominierungsfrist bis zum 31. Dezember 2019

Sharjah, Vae (ots/PRNewswire)

Die Big Heart Foundation organisiert den Preis in Zusammenarbeit mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR).

Der mit 136.000 US-Dollar dotierte Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support (SIARA), der an lokale Institutionen vergeben wird, die anerkennenswerte humanitäre Aktivitäten in Asien und Afrika durchführen, hat die Verlängerung seiner Nominierungsfrist bis zum 31. Dezember 2019 bekannt gegeben.

Die überwältigende Zahl von Anfragen und Anträgen von humanitären Einrichtungen aus ganz Afrika und Asien hat die Organisatoren veranlasst, die Frist zu verlängern und es mehr Bewerbern zu ermöglichen, die Formalitäten für das Nominierungsverfahren zu erledigen. Erstmals seit Bestehen des Awards nimmt der TBHF Bewerbungen direkt auf seiner Website https://tbhf.ae entgegen.

Die Bewertung der Kandidaten durch den TBHF wird auf der Grundlage von greifbarem Nutzen und nachhaltiger Wirkung der Maßnahmen, Arbeitsumfang, Objektivität und Transparenz bei der Erbringung von Dienstleistungen erfolgen.

Die in Sharjah ansässige humanitäre Wohltätigkeitsorganisation The Big Heart Foundation organisiert den Preis in Zusammenarbeit mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR). Das Preisgeld von 136.000 US-Dollar ist ein Sonderbeitrag des TBHF und stellt keinen Anteil der Spenden an die Stiftung dar.

Mariam Al Hammadi, Direktorin des TBHF, sagte: "Die lokalen humanitären Organisationen stehen im Laufe ihrer Arbeit vor vielfältigen und gewaltigen Herausforderungen. Sie sind oft an vorderster Front dabei, die von Krisen betroffenen Menschen zu unterstützen, ihren Schutz zu gewährleisten und sie in die Aufnahmegesellschaften zu integrieren. Mit dieser Auszeichnung wollen wir die Fähigkeiten dieser Institutionen bei der Befriedigung der Bedürfnisse der Flüchtlinge verbessern, einschließlich der Bereitstellung von Soforthilfe und nachhaltigen Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Bildung und besseren Lebensbedingungen."

SIARA verkörpert die Vision Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates der VAE und Herrscher von Sharjah, und seiner Frau, Ihrer Hoheit Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, Vorsitzende des TBHF und 'Eminent Advocate' des UNHCR für Flüchtlingskinder, wichtige humanitäre Beiträge zur Förderung, Unterstützung und zum Aufbau von Gemeinschaften zu würdigen.

Seit seiner Gründung vor vier Jahren hat sich SIARA zu einer der wichtigsten globalen Initiativen entwickelt, die das Bewusstsein für nachhaltige humanitäre Arbeit und ihre Auswirkungen auf die Gemeinschaften fördert.

Im vergangenen Jahr hat der TBHF 15,8 Millionen US-Dollar ausgegeben, um 20 Nationen weltweit in Zeiten verschärfter Krisen zu helfen.

