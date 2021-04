Rapyd

Angesichts der wachsenden Zahl von Remote-Mitarbeitern arbeitet Lano mit Rapyd zusammen, um den globalen Zahlungsverkehr zu erleichtern

Mountain View, Kalifornien und Berlin (ots/PRNewswire)

Rapyd ermöglicht es Unternehmen, die Lano nutzen, problemlos Remote-Mitarbeiter auf der ganzen Welt zu bezahlen.

Rapyd, ein weltweit tätiger Fintech-as-a-Service-Anbieter, gab heute den Abschluss einer Vereinbarung mit Lano bekannt, einer Plattform, die Unternehmen bei Aufbau und Verwaltung von globalen Teams unterstützt, um ihre globalen Zahlungs- und Auszahlungsfunktionen zu unterstützen.

Remote-Arbeit hat sich im vergangenen Jahr dramatisch beschleunigt. Eine kürzlich von Microsoft durchgeführte Studie ergab, dass 46 % der Beschäftigten als Reaktion auf diese neu gefundene Flexibilität einen Umzug planen. Viele Unternehmen haben sich kopfüber in das Rennen um die besten Remote-Talente gestürzt: Seit dem Beginn der Pandemie gab es einen 5-fachen Anstieg von Remote-Stellenausschreibungen auf LinkedIn. Andere arbeiten daran, bestehende Politiken und Strukturen an das aktuelle Umfeld anzupassen. In beiden Fällen besteht große Unsicherheit, wie man globale Talente auf einfache und konforme Weise einstellt und verwaltet.

Lano ist in mehr als 150 Ländern und fast 5.000 Städten tätig und unterstützt Top-Talente überall auf der Welt. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Unternehmen zusammen, um sie bei der Einstellung, Einhaltung von Vorschriften und der Bezahlung von Vollzeitbeschäftigten oder freiberuflichen Auftragnehmern zu unterstützen.

Lano nutzt die Zahlungsfunktionen von Rapyd, um Remote-Mitarbeitern eine schnellere Bezahlung zu ermöglichen, ohne dass komplexe Transaktionen oder teure Umrechnungen in die lokale Währung erforderlich sind. Mit Rapyd kann Lano nun einen verbesserten Zugang zu lokalen Zahlungsmethoden in mehr als 50 Währungen anbieten - eine Funktionalität, die für verstreut arbeitende Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung ist. Arbeitgeber können außerdem Rechnungen für ihr globales Team in Minutenschnelle genehmigen und bezahlen und dabei erhebliche Einsparungen bei Fremdwährungsgebühren und kostspieligen internationalen Banküberweisungen erzielen. Dadurch können sie sich auf wichtige Geschäftsfunktionen konzentrieren, anstatt sich mit der Zahlungslogistik zu beschäftigen.

"Wir freuen uns, mit Lano zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, dessen Vision mit der unseren übereinstimmt - eine Zukunft ohne Grenzen zu schaffen, die weiterhin lokale Präferenzen unterstützt", sagt Sarel Tal, VP EMEA bei Rapyd. "Das Management internationaler Zahlungen war lange Zeit einer der kompliziertesten Teile der Verwaltung einer globalen Belegschaft für Unternehmen. Solche grenzüberschreitenden Zahlungen verursachten sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer zusätzliche Kosten, verzögerte Zahlungen und die damit verbundenen Compliance- und regulatorischen Probleme. Dies hat Arbeitgeber wesentlich zurückgehalten, die Vorteile internationaler Talente zu nutzen. Wir machen das zu einem Problem der Vergangenheit und ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, global zu arbeiten."

"Mit den Funktionalitäten von Rapyd können wir mehr Unternehmen helfen, die besten globalen Talente für ihre Teams zu rekrutieren - ohne die Einschränkungen durch Währung oder Geografie", sagt Aurel Albrecht, CEO und Mitgründer von Lano. "Da wir aus Europa stammen, wissen wir, dass die Größe des lokalen Talentpools das Wachstumstempo diktieren kann. Durch diese Partnerschaft können Unternehmen nun einfacher auf globaler Ebene wachsen, ohne sich um Herausforderungen im Zusammenhang mit Compliance oder grenzüberschreitenden Zahlungen sorgen zu müssen."

Informationen zu Lano

Lano hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen überall auf der Welt zu helfen, ihre globalen Teams zu vergrößern. Wir stellen alle erforderlichen Tools für die Einstellung, Verwaltung und Bezahlung von Remote-Mitarbeitern auf einer einzigen intelligenten Plattform bereit. Lano wurde für die Herausforderungen der heutigen, sich schnell verändernden Arbeitswelt entwickelt und ebnet Unternehmen jeder Größe den Weg, auf die besten Talente der Welt zuzugreifen. Stellen Sie Vollzeitmitarbeiter ein oder bauen Sie ein Netzwerk von Freelancern in über 150 Ländern auf, bezahlen Sie Ihr Team sofort in einer von 50 Währungen oder erweitern Sie Ihre Aktivitäten in neuen Märkten. Erfahren Sie mehr auf www.lano.io, folgen Sie uns auf LinkedIn, oder nehmen Sie am Gespräch teil, indem Sie sich unseren Podcast "The State of Work" anhören.

Informationen zu Rapyd

Rapyd ist der schnellste Weg, um lokale Zahlungen überall auf der Welt zu ermöglichen, wodurch Unternehmen auf der ganzen Welt schneller als je zuvor Zugang zu Märkten erhalten. Durch die Nutzung des unvergleichlichen Zahlungsnetzwerks und der Fintech-as-a-Service-Plattform von Rapyd können Unternehmen und Verbraucher lokale und grenzüberschreitende Transaktionen in jedem Markt durchführen. Die Rapyd-Plattform vereinheitlicht fragmentierte Zahlungssysteme weltweit, indem sie über 900 Zahlungsmethoden in mehr als 100 Ländern zusammenführt. Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Tiger Global, Durable Capital, Target Global und TaL Capital zählen zu den Investoren von Rapyd. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, das FinTech-as-a-Service beschleunigt, besuchen Sie www.rapyd.net, lesen Sie unseren Blog, oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

