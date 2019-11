Wealth Dynamix

Globale Expansion und Produktinnovation kennzeichnen das siebte Wachstumsjahr in Folge für Wealth Dynamix

London (ots/PRNewswire)

Wealth Dynamix, ein globaler Anbieter von Client Lifecycle Management (CLM)-Lösungen, meldete sein siebtes erfolgreiches Wachstumsjahr in Folge, das das Unternehmen neue Märkte erschließen, in Nachwuchstalente investieren, neue wichtige Kunden gewinnen und innovative Updates bereitstellen ließ, um Vermögensverwaltern zu effizienteren Leistungen zu verhelfen.

Wealth Dynamix ist hervorragend positioniert, um auch im kommenden Geschäftsjahr Wachstum zu erzielen, was unter anderem auf Vertragsabschlüsse mit einer jungen global tätigen französischen Finanzinstitution sowie zwei Privatbanken in Großbritannien und Genf zurückzuführen ist.

Der CLM-Wirtschaftsführer expandierte 2019 in Nordamerika, Europa und Asien, eröffnete neue Niederlassungen und stellte qualifizierte Talente ein. Dominic Gamble wird die Expansion in der APAC-Region mit einem in zwei Jahrzehnten gesammelten Erfahrungsschatz im Bereich der Vermögensverwaltung sowie einem rasch wachsenden Team weiter vorantreiben.

Mit Antony Bream, der als Geschäftsführer Großbritanniens sowie des amerikanischen Kontinents beiderseits des Atlantiks weiteres Wachstum erzielen soll sowie den Industrie-Veteranen Natalie Levine und Lucy Heavens, die als Chief Technology Officer bzw. Head of Marketing eingestellt wurden, wurde die Talentakquise fortgesetzt.

Technologie und somit die WDX1 CLM Platform, die in diesem Jahr veröffentlicht wurde, um Kunden die erste wahre Client Lifecycle Management-Lösung auf dem Markt zu bieten, machen den Schlüssel zu Wealth Dynamix' Erfolg aus. Mehrere große britische und europäische Vermögensverwalter setzen die modulare Architektur und enge Integration der Plattform mit Microsoft bereits wirksam ein, sodass ein zunehmend strengeres Regelwerk, anspruchsvollere Kunden sowie die komplexen Herausforderungen von Digital- und Legacy-Integration bewältigt werden können.

"Vermögensverwalter befinden sich unter enormem Kosten-, Zeit-, und Regulierungsdruck. Sie werden von bestehenden, mangelhaft integrierten und zu sehr auf Legacy-Plattformen sowie interne IT-Teams vertrauenden Technologielösungen im Stich gelassen, die in Bezug auf Wandel nur mühsam Schritt halten können. So werden isolierte User-Journeys geschaffen, die Kundenerfahrungen beeinträchtigen und darauf hinauslaufen können, dass wichtige Mitarbeiter zu zeitintensiv auf überholten Systemen mit der manuellen Bearbeitung wichtiger Regulierungs- und Kundendaten beschäftigt sind anstatt den Kundenstamm zu erweitern und bereits bestehende Kunden besser zu bedienen", so Gary Linieres, CEO von Wealth Dynamix.

"Wealth Dynamix ist der einzig wahre CLM-Anbieter auf dem Markt - hier werden Interessentenmanagement, Kundenintegration und CRM in nur einer einzigen Lösung vereint, sodass bereits bestehende Legacy-Systeme wirksam eingesetzt werden können, während gleichzeitig ein innovatives, unabhängiges Produkt angeboten wird, das auf der weltweit führenden Microsoft Dynamics 365-Plattform geliefert wird."

"Automatisierungstechnik ist für moderne Vermögensverwalter der Schlüssel zur Minimierung betrieblicher Gemeinkosten und motiviert Mitarbeiter gleichzeitig zur Schaffung zusätzlichen Mehrwertes. Wealth Dynamix wird die Entwicklung seiner branchenführende Plattform auch 2020 fortsetzen und seinen Schwerpunkt dabei auf Digital Engagement richten. Kunden haben somit die Möglichkeit, sich aus der Entfernung selbst zu bedienen, während Mitarbeitern erklärbare künstliche Intelligenz (KI) zur Verfügung gestellt wird, die es ihnen erlaubt, sich sowohl zeitlich als auch inhaltlich korrekt auf Kunden und Interessenten einzulassen."

Pressekontakt:

Lucy Heavens

Head of Marketing

Telephone: +44 (0) 20 3725 7549

E-Mail: lucy.heavens@wealth-dynamix.com

Original-Content von: Wealth Dynamix, übermittelt durch news aktuell