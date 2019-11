LG Mobile Communications

LG teilt die Farben des Lebens auf Instagram

Die Freude und das Wunder des Lebens werden uns jeden Tag vor Augen geführt. Große Momente und seltene Ereignisse werden oft von der Welt beachtet, während die Schönheit des Alltäglichen leicht verloren geht. Als Unternehmen, das sinnvolle Innovation durch Beobachtung des täglichen Lebens mit all seinen Nuancen gestaltet, hilft LG Mobile den Menschen dabei, ihre ganz persönlichen Geschichten zu erzählen und die kleinen Momente zu feiern, denen wir manchmal keine besondere Beachtung schenken.

Die Pressemitteilung im interaktiven Multimediaformat finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/8640151-lg-mobile-colors-of-life-instagram/

LG hat sich mit 65 einflussreichen Instagram-Persönlichkeiten aus Spanien, Italien, Mexiko und Brasilien zusammengetan, die ihre ganz persönlichen Geschichten und Ansichten teilen und über LGs innovative Mobilprodukte sprechen, darunter das LG V50ThinQ, LG G8SThinQ und LG Q60 - allesamt mit beachtlicher Multimedia-Performance.

Seitdem das LG Q60 im Juni 2019 zunächst in Mexiko und Spanien auf den Markt kam, haben die Kreativschaffenden zahlreiche faszinierende Videos eingestellt und gezeigt, wie sich mit den Smartphones ihr tägliches Leben in unglaublicher Schärfe einfangen lässt. Mit dieser Videoserie haben sich LG-Smartphones als die idealen Geräte für Erstellung und Konsum von Inhalten auf Social-Media-Plattformen bewiesen. Bis Oktober 2019 haben die Kreativschaffenden insgesamt 110 Videos auf Instagram gepostet.

Die Kampagne deckt viele der meistdiskutierten Themen im Internet ab, beispielsweise Reisen, Outdoor, Style und Küche. In jedem Beitrag kommt der ganz eigene Stil jeder einzelnen Persönlichkeit zum Ausdruck. Von Entdeckungsreisen in neuen Ländern und Städten bis zu adrenalinbefeuerten Abenteuern in der Wildnis und von Szenen häuslicher Glückseligkeit bis zur Zubereitung und Verkostung leckerer Speisen, verkörpern die Videos die vielen Facetten des Lebens und unterstreichen die Qualität von LGs fortschrittlichen Technologien, um fesselnde Inhalte festzuhalten.

Das Besondere an dieser Kampagne ist, dass es nicht nur um den Einzelnen geht. Vielmehr kommen Menschen zusammen, um ihre Storys zu teilen und ein Gefühl der Gemeinsamkeit herzustellen. LG hat verschiedene Aktivitäten ausgerichtet, bei denen sich die Kreativschaffenden aus den teilnehmenden Regionen persönlich kennenlernen und ihre Vielfältigkeit, Kreativität und Begeisterung für die gegenseitige Begegnung mit LGs innovativen Smartphones zelebrieren konnten.

In Mexiko reisten die Kreativschaffenden in die antike Stadt Teotihuacan nordöstlich von Mexiko-Stadt. In einem Heißluftballon auf einer Höhe von 300 m machten sie mit dem LG Q60 und LG G8SThinQ spektakuläre Luftaufnahmen und Videos, bevor sie den Rest des Tages zum persönlichen Kennenlernen nutzten und die beeindruckenden Pyramiden an der weltbekannten Ausgrabungsstätte einfingen.

Derweil machten die italienischen Instagram-Persönlichkeiten einen Ausflug zu dem malerisch gelegenen Weingut Bertani in der Nähe der Stadt Verona. Sie entdeckten die ausgedehnten Weinberge und teilten mit ihren LG-Smartphones eingefangene Bilder und Clips der wunderschönen italienischen Landschaft, bevor man den Tag mit einer oder zwei Flaschen Wein ausklingen ließ.

Die Kreativschaffenden werden noch bis Ende des Jahres ihre Geschichte erzählen. Die Videos können auf Instagram angeschaut und über das Hashtag #LiveonLG gesucht werden. Jeder kann seine ganz eigene LG Mobile-Story mit der Welt teilen, indem einfach das Hashtag #LiveonLG an die Posts angehängt wird.

