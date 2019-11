Bett

Die Education Show @ Bett startet im Januar 2020

London (ots/PRNewswire)

Die Education Show wird zum ersten Mal im Rahmen der Veranstaltung "Bett" stattfinden

"Bett" und "The Education Show", zwei wichtige Veranstaltungen auf der globalen Bildungsbühne, werden sich zum größten Bildungsevent der Welt zusammenschließen. Die Education Show findet vom 22.-25. Januar 2020 erstmals im Rahmen von "Bett" statt. Die Messe wird über 800 führende Unternehmen, 103 neue EdTech-Start-ups und über 34.000 Besucher im Londoner ExCeL zusammenbringen.

Die Messe ist der Ort für Lehrer und führende Köpfe in der Bildungsbranche, um zu feiern, sich inspirieren zu lassen und über die Zukunft der Bildung zu diskutieren, wozu auch die innovativste Bildungstechnologie und die neuesten Denkweisen und die Umsetzung der bewährten Praktiken in den Bereichen Pädagogik und Politik gehören. Die Ausstellung 2020, die die EdTech im Rahmen der Bett mit all den Schulausstattungen und -materialien der Education Show unter einem Dach zusammenbringt, wird sich darauf konzentrieren, das Erlebnis für alle Besucher zu maximieren und ihnen dabei zu helfen, jeden Teil ihrer Institution erfolgreich zu gestalten.

Die viertägige Veranstaltung wird Besucher aus über 145 Ländern begrüßen, die ein ereignisreiches Programm genießen werden. Das Programm der Messe beschäftigt sich mit den sechs wichtigsten Themen in der aktuellen globalen Bildungslandschaft um sicherzustellen, dass jeder Pädagoge jede Minute auf der Messe nutzen kann und sinnvolle und umsetzbare Erkenntnisse über Innovation mit sich nach Hause nimmt: Innovation; Wohlbefinden; Stärkung des Lehrens und Lernens; Inklusion, soziale Mobilität und Sonderpädagogik (SEND = special educational needs and disability); zukünftige Technologie und Trends; Fertigkeiten.

Die Bühne der Education Show wird vollgepackt sein mit Inspirationen und Führungsratschlägen bei der Umsetzung neuer Bildungspolitik, der Erfüllung neuer Ofsted-Anforderungen und mit praktischen Ideen, um wirklich etwas im Lehren und Lernen zu erzielen. Die Messe-Inhalte werden leitenden Führungsteams von Grundschulen, Mittelschulen und Fachhochschulen im Vereinigten Königreich und international Ratschläge und Lösungen zur Bewältigung ihrer Herausforderungen bieten.

Eve Harper, Event Director der Bett Show, kommentiert: "2019 fanden die Bett Show und die Education Show nebeneinander im Londoner ExCeL Centre statt. Es ist ein natürlicher nächster Schritt für uns, das Erlebnis für Besucher noch einfacher und intuitiver zu gestalten und beide Messen zusammenzuführen. Besucher müssen sich nur einmal anmelden, checken nur einmal ein und finden alles, was sie brauchen, in einem leicht zu navigierenden Raum. Wir denken, dass die "Education Show @ Bett 2020" britischen Pädagogen und internationalen Besuchern helfen wird, mehr Erfahrungen auszutauschen als je zuvor, und Entscheidungsträger befähigen wird, alles zu finden, was sie brauchen, um ihre Schulen und Institutionen auszustatten und die besten Ergebnisse für Lehrer, Studenten und führende Pädagogen zu erzielen."

Caroline Wright, Generaldirektorin von BESA, fügte hinzu: "Hier bei BESA freuen wir uns darauf, die Education Show zum ersten Mal zusammen mit der Bett-Ausstellung zu sehen. Das diesjährige Tagungsprogramm der Education Show entspricht wirklich den Bedürfnissen der heutigen Pädagogen und ermöglicht es den Besuchern, Neuigkeiten auf dem Markt kennenzulernen. Die Messe soll den Delegierten die Möglichkeit geben, das Beste aus ihrer Zeit zu machen und ihre Bett-Erfahrung an einem Ort zu maximieren, und wir freuen uns darauf, Pädagogen aus dem gesamten Vereinigten Königreich und darüber hinaus für ein paar Tage des gegenseitigen Kennenlernens, des Austauschs bewährter Praktiken und der Entdeckung der neuesten Bildungsressourcen willkommen zu heißen."

Über Bett

Bett ist der globale Treffpunkt für die Bildungstechnologie-Community. Als vertrauenswürdige Marke mit mehr als 35 Jahren Tradition steht Bett heute für eine Reihe von Spitzenveranstaltungen von Weltruhm, die das Entdecken von Technologie und Wissen fördern, um lebenslanges Lernen zu verbessern. Die Messe zieht über 60.000 Pädagogen, Führungskräfte und Praktiker sowie mehr als 1.255 Technologieanbieter aus der ganzen Welt an. Die globale Bett-Serie umfasst Veranstaltungen im Vereinigten Königreich, in Lateinamerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika.

Über die Hyve Group

Die Hyve Group plc ist ein globales Veranstaltungsunternehmen der nächsten Generation, dessen Ziel es ist, Veranstaltungen zu organisieren, die man sich nicht entgehen lassen kann, bei denen Kunden aus allen Teilen der Welt außergewöhnliche Momente teilen und Innovationen in die Branche einbringen. Die Hyve Group plc wurde im September 2019 nach ihrer groß angelegten Transformation im Rahmen des Programms Transformation and Growth (TAG) als neuer Markenname der ITE Group plc bekannt gegeben. Unsere Vision ist es, das weltweit wichtigste Angebot an inhaltsgesteuerten Veranstaltungen zu bieten, die man sich nicht entgehen lassen kann, die unseren Kunden ein herausragendes Erlebnis bieten und einen hervorragenden ROI für unsere Kunden erzielen.

