DeRUCCI, eines der größten chinesischen Bettwaren-Unternehmen, eröffnet ersten Flagshipstore in Frankreich

Am 1. November 2019 hielt DeRUCCI, eines der größten Bettwaren-Unternehmen Chinas, die Eröffnungsfeier seines ersten Flagshipstores in Paris und somit in Frankreich, ab. Wang Bingkun, Geschäftsführer von DeRUCCI; Pierre Elmalek, Geschäftsführer der Maison de la literie Group (MDL) in Frankreich; Maurice Barilone, Chefdesigner von DeRUCCI; Shi Weiyi, General Manager von DeRUCCI International Holdings Limited sowie weitere 50 geladene DeRUCCI-Kunden aus China nahmen an der Eröffnungszeremonie teil und wohnten diesem neuen Abschnitt des Globalisierungsprozesses DeRUCCIs bei.

Das Ausstellungsareal dieses Flagshipstores erstreckte sich über zwei Etagen, auf denen DeRUCCIs gesamte Produktpalette wie unter anderem Matratzen, Bettgestelle und Sofas präsentiert wurden und so eine heimische Atmosphäre schufen. Doch DeRUCCI eröffnete nicht nur einen Flagshipstore in Paris, sondern kooperierte darüber hinaus mit der MDL Group, einer der bedeutendsten Matratzenproduzenten Frankreichs, um der französischen Kundschaft zu einem innovativen, gesunden Schlaferlebnis zu verhelfen. Laut eines der Pressesprecher DeRUCCIs stelle DeRUCCI ein internationales Bettwaren-Unternehmen dar, dessen Schwerpunkt auf Design, F&E, Fertigung sowie dem Vertrieb von Bettwaren läge. DeRUCCI verfügt derzeit über 4000 internationale Verkaufsstellen weltweit und vertreibt seine Produkte in 20 Ländern und Regionen wie Australien, China, Kanada, Deutschland, Italien, Neuseeland und den USA.

Zu einem früheren Zeitpunkt dieses Jahres, am 26. Oktober, eröffnete DeRUCCI seinen sich über 2000 Quadratmeter erstreckenden Flagshipstore in Melbourne (Australien), die bisher größte Verkaufsstelle weltweit, der bei der lokalen Kundschaft auf großen Anklang stieß.

DeRUCCI wird Menschen im Rahmen seiner Mission "Let people sleep better" auch zukünftig zu besserem Schlaf verhelfen und weiterhin an der Entwicklung eines gesunden Schlafsystems forschen.

