EUROPA Lebensversicherung: Der "beste Risikoschutz" punktet mit Service beim Vermittler

Köln (ots)

Die Risikolebensversicherung der EUROPA ist mit Preis und Leistung seit Jahren top im Markt platziert. Das bestätigen unabhängige Tests immer wieder aufs Neue. So bietet die EUROPA etwa den "besten Risikoschutz", wie Focus Money gerade erst feststellte. "Wesentlich wichtiger als Auszeichnungen sind uns aber die Meinungen unserer Kunden und Vermittler", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand der EUROPA Lebensversicherung. Wie etwa die des Versicherungsvermittlers und ehemaligen Profisportlers Ditmar Jakobs, der die EUROPA vor allem für ihren Service schätzt.

Als moderner Lebensversicherer orientiert sich die EUROPA mit ihren Risikolebensversicherungen an den Bedürfnissen ihrer Kunden. Daher bietet sie faire Top-Beiträge sowie klar strukturierte und extrem leistungsfähige Tarife. Über vielfältige Nachversicherungsgarantien lassen sie sich an den Lebensweg der Kunden anpassen. Besonders wichtige Zusatzleistungen, wie etwa Krebs Plus, sind auch für den kleinen Geldbeutel verfügbar.

Service und Einfachheit punkten beim Kunden

"Für uns Vermittler und unsere Kunden zählt aber auch der Service um die Beiträge und die Leistungen herum. Und hier macht die EUROPA einen richtig guten Job", sagt Versicherungsmakler Ditmar Jakobs. Der ehemalige Fußballprofi des Hamburger SV und Vize-Weltmeister von 1986 betreibt eine Versicherungsagentur in Norderstedt. Er vermittelt die Risikolebensversicherung der EUROPA seit Jahren erfolgreich. "Uns als Vermittler steht immer ein persönlicher Ansprechpartner mit umfangreichem Fachwissen zur Seite. Dadurch können wir unsere Kunden noch präziser und individueller beraten. Falls ich doch eine Rückfrage habe, bekomme ich schnell Antwort. E-Mails werden noch am selben Tag beantwortet, Rückrufe erfolgen umgehend."

Einfacher Antragsprozess und schnelle Policierung

Auch der unkomplizierte und transparente Antrag punktet. Der Vermittler und sein Kunde werden online durch den Antragsprozess geführt. Durch den eGesundheitsCheck, den die EUROPA seit 2018 anbietet, muss der Kunde nur vier Gesundheitsfragen beantworten. Diese sind einfach und eindeutig formuliert. Erforderliche Rückfragen erzeugt das System automatisch, ergänzende Fragebögen fallen so in den meisten Fällen weg. Neben den Gesundheitsangaben prüft das digitale Tool auch Informationen zu besonderen Hobbys. Diese werden ebenfalls bei der Berechnung des Beitrages berücksichtigt. Dadurch folgt am Ende des Online-Abschlusses in der Regel direkt eine Entscheidung über den Antrag.

"Der Kunde hat also sofort Gewissheit, ob sein Antrag angenommen wurde. Das sorgt für Vertrauen", betont Ditmar Jakobs. "Der Vorteil für mich als Vermittler ist, dass der Vertrag durch die direkte Entscheidung auch schneller policiert wird. So profitieren beide Seiten davon."

Mehr zur EUROPA Risikolebensversicherung gibt es unter www.europa.de/produkte/risiko-leben. Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de/versicherungen/risikolebensversicherung/.

Über die EUROPA

Die EUROPA-Gesellschaften gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.

Die EUROPA betreut insgesamt 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,8 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,7 Prozent ist die EUROPA laut Wirtschaftswoche im Mittelwert über die vergangenen drei Jahre der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.

