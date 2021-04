EUROPA Versicherungen

EUROPA Lebensversicherung: Platz 1 beim "Deutschen Versicherungs-Award" in der Kategorie Risikoleben

Der "Deutsche Versicherungs-Award 2021" in der Kategorie Risikoleben geht an die EUROPA Lebensversicherung. Initiatoren der Auszeichnung sind die Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ).

Für Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand der EUROPA Lebensversicherung, ist der Preis ein deutliches Signal, dass der Direktversicherer auf die richtige Strategie setzt. "Im Bereich Risikolebensversicherung zeichnet sich der Trend ab, dass der Preis nicht mehr das allein entscheidende Kriterium für den Kunden ist. Individuelle Leistungsangebote und unkomplizierter, digitaler Service gewinnen immer größere Bedeutung. Genau da setzen wir als EUROPA an. Wir schnüren unseren Kunden immer das beste Gesamtpaket aus Preis, Leistung und Service."

Bestes Zusammenspiel von Preis, Leistung und Service

Für die vierte Auflage des Awards untersuchte Franke und Bornberg acht Bereiche mit insgesamt 26 Produktkategorien und wertete mehr als 5.000 Versicherungsdatensätze aus. Die Anbieter mit den besten Produkten nahm dann das Marktforschungsinstitut DISQ in puncto Servicequalität unter die Lupe. In über 1.000 Servicekontakten testeten die Experten Beratungen am Telefon, sendeten E-Mail-Anfragen und analysierten die Internetauftritte. Die vordersten Plätze belegen schließlich die Unternehmen, die die beste Kombination aus Preis, Leistung und Service bieten. Insgesamt wurden 38 Versicherer gekürt.

Über die EUROPA

Die EUROPA-Gesellschaften gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.

Die EUROPA betreut insgesamt rund 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,8 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,7 Prozent ist die EUROPA laut Wirtschaftswoche im Mittelwert über die vergangenen drei Jahre der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.

