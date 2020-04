EUROPA Versicherungen

EUROPA Lebensversicherung: Schneller zum Abschluss mit nur 4 Gesundheitsfragen

Köln (ots)

Die Höhe des Beitrages sollte bei der Wahl einer Risikolebensversicherung nicht allein der ausschlaggebende Faktor sein. Starke Lebensversicherer bieten mehr: Die EUROPA überzeugt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie nachhaltig kalkulierten Produkten, Stabilität und umfassendem Service. Auch deshalb ist die Gesellschaft, die zum Continentale Versicherungsverbund gehört, laut dem Magazin Euro der beste Lebensversicherer Deutschlands.

Diese Fakten sprechen für die EUROPA und ihre Risikolebensversicherung:

- Noch schnellerer zum Abschluss - mit digitalen Tools: Der eGesundheitsCheck führt Vermittler und Kunden interaktiv durch die erforderlichen Fragen. Davon beziehen sich grundsätzlich nur 4 Fragen auf die Gesundheit - unabhängig vom Alter des Kunden oder von der Höhe der Versicherungssumme. Dafür notwendige Informationen fragt das Tool automatisch ab. Auf Basis der Kundenangaben wird in der Regel ein Sofortvotum und der endgültige Beitrag ausgegeben. Das Ergebnis: Der Vertrag wird noch schneller policiert. Wird der Antrag auf konventionellem Weg eingereicht, zum Beispiel per Post oder E-Mail, beantwortet der Kunde noch notwendige Rückfragen in der Regel ebenfalls online mit dem eGesundheitsDialog. Das intelligente digitale Werkzeug stellt ihm nur die Fragen, die für die Einschätzung seiner spezifischen Risikosituation relevant sind. - Faire Tarife - für jeden: Aus Überzeugung sorgt die EUROPA für den besten Preis für jeden Kunden. Das gelingt mit einer individuellen und differenzierten Risikoeinstufung. Diese ist jetzt sogar noch besser. Viele Kunden profitieren daher von noch günstigeren Beiträgen. Bei gleichbleibenden Voraussetzungen wie zum Beispiel dem BMI, zahlt der folgende Modellkunde statt 10,80 Euro nur noch 9,84 Euro monatlich: Betriebswirt, 35 Jahre, 180 cm groß, 85 kg schwer, Nichtraucher, 200.000 Euro Versicherungssumme, 20 Jahre Laufzeit, Tarif E-RL. - Stabile Beiträge - seit Jahrzehnten: Seit jeher setzt die EUROPA auf nachhaltig kalkulierte Tarife. Eingangs kalkulierte Nettobeiträge wurden seit Jahrzehnten nicht erhöht. - Herausragend - im Premium- und Standard-Tarif: Der Premium-Schutz der EUROPA ist in seiner Leistungsvielfalt einmalig am Markt. Auch mit dem Standard-Tarif hebt sich die Gesellschaft ab, da sich auch hier der beliebte Zusatzschutz Krebs Plus hinzubuchen lässt. Er ermöglicht eine finanzielle Sofortleistung bei den Diagnosen Krebs sowie Herzinfarkt oder Schlaganfall. - Kostenbewusst - für den Kunden: Der Name EUROPA steht für "Versicherung pur", denn die Gesellschaften arbeiten seit Jahrzehnten in höchstem Maße kostenbewusst. Mit 0,8 Prozent hat die EUROPA laut Zeitschrift für Versicherungswesen zudem die niedrigste Verwaltungskostenquote aller deutschen Lebensversicherer.

Weitere Informationen gibt es unter www.europa.de. Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter www.europa-vertriebspartner.de.

Über die EUROPA

Die EUROPA-Gesellschaften gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

Gegründet wurde die EUROPA 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.

Der Name EUROPA steht für "Versicherung pur", denn die Gesellschaften arbeiten in höchstem Maße kostenbewusst. Daraus resultiert ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die EUROPA betreut insgesamt rund 1,6 Millionen Versicherungsverträge, rund 1,5 Million Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen sowie 16 Millionen Sportversicherte. Ihre Kunden profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und bedarfsgerechter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Mit 0,8 Prozent hat die EUROPA laut Zeitschrift für Versicherungswesen zudem die niedrigste Verwaltungskostenquote aller deutschen Lebensversicherer. Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.

Pressekontakt:

Roya Omid-Fard

stv. Leiterin Unternehmenskommunikation

Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit

Pressestelle EUROPA Versicherungen

Tel.: +49 231 919-1208

presse@europa.de

www.europa.de

Original-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuell