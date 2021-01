Kellogg

Neue Gaming-Kampagne von Pringles: Zombie kapert den Twitch Account einer Influencerin

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

- Pringles ist die erste Marke, die eine Kampagne in einem 'echten' Videospiel launcht

- Star der Kampagne ist der Zombie Frank, ein Charakter aus West of Dead (WoD)

Gestern Abend hat Pringles als erste Marke überhaupt den Twitch Kanal einer Gaming-Influencerin übernommen, um eine neue Kampagne zu starten - die Zusammenführung der Gaming-Welt mit dem echten Leben.

Der Launch fand auf dem Twitch Kanal von Leah Viathan (Twitch Follower: 166.466) statt, mit einem Überraschungsauftritt eines Zombies. Bei dem Zombie handelt es sich um einen von Pringles mitentwickelten Charakter namens Frank, der aus dem Videospiel West of Dead in Leahs Zimmer entkam und nach ihrer Pringles Dose griff, was Gamer und Leahs Fans auf der ganzen Welt schockierte.

Dies geschah gestern Abend (27. Januar 2021) um 20 Uhr. Um den Moment noch einmal zu erleben, besuchen Sie bitte folgende Website, die 19:45 Uhr am 27. Januar 2021 live sein wird: https://www.twitch.tv/leah

Leah hatte die Partnerschaft seit Tagen über ihre Social Media Kanäle ankündigt und somit in der Gaming Community Spannung und Vorfreude auf den Launch erzeugt.

Pringles und West of Dead, mit Ron Pearlman in der Hauptrolle, haben ihre kreativen Synergien genutzt, um gemeinsam Zombie Frank zu erschaffen. Franks Auftritt in der realen Welt ist eine innovative Kampagne, die erstmalig in die Storyline eines Videospiels integriert wurde.

Im Anschluss an eine Reihe weiterer Streams mit diversen europäischen Influencern, wie beispielsweise RevedTV (Twitch Follower: 415.627) aus Deutschland, wird Frank wieder in West of Dead auftauchen - so etwas hat die Gaming-Szene noch nie zuvor gesehen. Dank Pringles lernt Frank Geselligkeit kennen und ab dem 10. Februar wird Frank ein fester Bestandteil von West of Dead, wo er an einem Tisch im Saloon sitzt und darauf wartet, Spieler zu treffen und ihnen Tipps zu geben.

Susie McBeth, Brand Manager West of Dead: "Wir wussten, dass unsere Spieler Freude daran finden und sich damit beschäftigen würden, eine Gaming-Kampagne mitzugestalten. Diese Erfahrung hat viel Spaß gemacht und wir sind stolz, Teil von etwas Neuem und Innovativem zu sein. Die Pringles-Kampagne passt hervorragend zum Spiel West of Dead, und wir freuen uns darauf, Frank ab Februar wieder bei uns begrüßen zu dürfen."

Andreas Billker, Pringles Senior Market Activation Manager DACH, kommentierte: "Dies ist die zweite Gaming-Kampagne, die Pringles lanciert hat, und als eine der führenden Snacking-Marken, war es großartig, solch eine kreative 'Premiere' zu launchen. Es ist toll zu sehen, dass sogar unser Zombie Frank es nicht erwarten konnte, Pringles in die Finger zu bekommen. Wir hoffen, dass Snacking- und Gaming-Fans gleichermaßen Spaß daran haben, Frank in West of Dead kennenzulernen."

Für Xbox-Fans ist der Start der Kampagne auch eine gute Nachricht, denn Pringles hat sich mit dem Spielegiganten Xbox zusammengetan, so dass Teilnehmer mit jeder Aktionsdose Pringles einen kostenlosen 7-Tage-Xbox-Game-Pass erhalten. Zusätzlich besteht mit jeder Aktionsdose die Möglichkeit eine Series X zu gewinnen. Alles, was Pringles Fans tun müssen, ist, den Code auf der Pringles Dose unter www.pringles.com einzugeben, um herauszufinden, ob sie zu den Gewinnern gehören. Darüber hinaus haben Gamer die Chance, über ein Gewinnspiel auf Instagram bei @Pringles_de eine Halo-Multiplayer-Trainingseinheit mit dem 343 Pro Team oder einen individualisierten X-Controller zu gewinnen.

Das Spiel West of Dead ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.

Über KELLOGG:

Wir bei KELLOGG verfolgen das Ziel, das Leben der Menschen durch hochwertige Produkte und relevante Marken zu bereichern. Im Jahr 2018 erzielte KELLOGG mit Marken wie beispielsweise KELLOGG'S® CORN FLAKES, KELLOGG'S® MÜSLI, KELLOGG'S® TOPPAS®, KELLOGG'S® FROSTIES®, KELLOGG'S® CHOCO KRISPIES® sowie PRINGLES® einen Umsatz von 13,5 Milliarden US-Dollar. Über unsere Plattform Better Days unterstützen wir weltweit soziale Projekte und haben uns dazu verpflichtet, bis 2030 drei Milliarden Better Days mit unseren Partnern zu gestalten. Wenn Sie mehr über KELLOGG, unsere Corporate Social Responsibility-Projekte sowie unsere Unternehmensgeschichte erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website www.kelloggs.de, www.kelloggcompany.com oder www.OpenforBreakfast.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1427071/Meet_Frank.jpg

Pressekontakt:

+49 40 370 229 340

E-Mail: christiane.repenning@kellogg.com

Original-Content von: Kellogg, übermittelt durch news aktuell