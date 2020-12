Kellogg

Kellogg bedankt sich bei seinen Mitarbeitern nach einem herausfordernden Jahr

Kellogg Europa blickt auf ein bemerkenswertes Jahr zurück und reflektiert die Erfolge, die im Jahr 2020 erzielt wurden. Um die Widerstandsfähigkeit und das Engagement seiner Mitarbeiter unter schwierigen Umständen zu belohnen, erhalten fast 6.000 Mitarbeiter in ganz Europa im Jahr 2021 einen zusätzlichen Urlaubstag. Am Freitag, den 19. März 2021 bleiben alle Kellogg Büros in Europa geschlossen.

Für Kellogg begann das Jahr 2020, wie für die meisten Unternehmen, wie jedes andere Jahr. Doch im März änderte sich alles, als die Pandemie Europa überrollte. Kellogg Deutschland hatte bereits Programme für flexibles Arbeiten eingeführt. Anfang 2020 wurde das Arbeiten von zuhause für bürobasierte Mitarbeiter zusätzlich optimiert. Kellogg stellte eine finanzielle Unterstützung für diese Mitarbeiter bereit, um je nach individuellem Bedarf neue Geräte für die Einrichtung des Arbeitsplatzes zuhause zu erwerben. Auch wenn die meisten Mitarbeiter während der Pandemie weiterhin im Homeoffice arbeiten, hat Kellogg zusätzliche Programme rund um die Themen Inclusion & Diversity sowie Wohlbefinden eingeführt, um die Unternehmenskultur zu verbessern und zu stärken.

Oliver Bruns, General Manager Kellogg Germany & Austria, kommentiert: "Die Sicherheit der Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität, und wir sind froh, dass wir vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit gegeben haben, während der Pandemie von zuhause aus zu arbeiten. Anfängliche Herausforderungen haben wir überwunden, um unseren Betrieb so reibungslos wie vor der Pandemie am Laufen zu halten. Wir sind jetzt in einer guten Position, sodass wir uns für die Flexibilität und das Engagement bei unseren Mitarbeitern bedanken möchten."

Darüber hinaus gab es keine Arbeitsplatzverluste bei den Teams im Büro, im Außendienst oder in den Produktionsstätten.

