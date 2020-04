Kellogg

KELLOGG unterstützt mit Nahrungsmitteln und Spenden in ganz Europa

Hamburg, Germany (ots/PRNewswire)

Der Cerealien- und Snack-Hersteller KELLOGG stellt mehr als 1,5 Millionen Euro an Nahrungsmitteln und Geldspenden zur Verfügung, um Bedürftigen in der gesamten europäischen Region zu helfen.

In Zusammenarbeit mit seinen gemeinnützigen Partnern wird das Unternehmen mehr als 15 Millionen Portionen Lebensmittel, das entspricht 66 LKW-Ladungen bzw. 460 Tonnen, an Tafeln und Ernährungsprogramme in Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Irland verteilen.

Zusätzlich zu den Nahrungsmitteln wird KELLOGG 500.000 Euro spenden, um die Tafeln in ganz Europa dabei zu unterstützen, die Nahrungsmittel an diejenigen zu verteilen, die sie am meisten benötigen.

In Deutschland wird KELLOGG den Tafeln mehr Lebensmittel zur Verfügung stellen und zusätzlich 50.000 Euro spenden.

Oliver Bruns, Market Head Germany/Austria, kommentierte: "Dies ist eine sehr traurige und schwierige Situation für so viele Menschen. In diesen beunruhigenden Zeiten sind leider diejenigen am stärksten betroffen, die auch sonst wenig haben. Deshalb leisten wir unseren Beitrag, indem wir dringend benötigte Lebensmittel und Geldspenden an die Tafeln in ganz Europa bereitstellen, um die bedeutsame Arbeit zu unterstützen, die diese leisten. Unser Ziel ist es, den Menschen, die es am meisten brauchen, so viel Nahrung wie möglich zukommen zu lassen."

KELLOGG kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, wenn es darum geht, Familien und Kinder in Not zu unterstützen. Bis heute hat KELLOGG im Rahmen seiner globalen Initiative "Better Days" fast 7 Millionen Euro in Geldspenden und Nahrungsmitteln bereitgestellt, um die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des durch COVID-19 entstandenen Hungers zu unterstützen.

