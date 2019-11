Acuva Technologies

Acuva Technologies bringt den neuen Eco-NX auf den Markt, das UV-LED-Wasseraufbereitungssystem der nächsten Generation und entwickelt weiterhin ein leistungsstarkes UV-LED System für Hauptwasseranschlüsse

Burnaby, Bc (ots/PRNewswire)

- Acuva Technologies Inc, weltweit führend im Bereich der Wasserdesinfektion mittels UV-LED, hat kürzlich zwei neue Produkte seines wachsenden Portfolios angekündigt. Beide Systeme verfügen über die patentierte IntenseBeam(TM) Technologie von Acuva, die einen hohen Grad der Desinfektion mit geringen Wartungsanforderungen vereint.

Die neue Produktreihe Eco-NX bietet zuverlässige UV-LED-Wasserdesinfizierung zur Bereitstellung direkt an der Entnahmestelle (PoU), als vorgeschaltete Desinfektionseinheit für Geräte mit Wasserverbrauch in der Industrie, die Schifffahrt, Campingfahrzeugen oder in Privathaushalten. Das erste Produkt, der Eco-NX Silver, ist weltweit das erste UV-LED-System zur Bereitstellung an der Entnahmestelle (PoU), das die Zertifizierung gemäß NSF/ANSI 55-2019 Klasse B erhalten hat.

Der Eco-NX Silver wird zu Beginn des Jahres 2020 als das erschwinglichste UV-LED-Wasseraufbereitungssystem von Acuva erhältlich sein und ersetzt den Eco 1.0. Zu den weiter verbesserten Designelementen gehören kompaktere Bauweise, die sichere Aufbereitung von Wasser gemäß der Norm NSF/ANSI 55-2019 Klasse B und eine Durchflussrate von 1,2 Litern pro Minute. Er verfügt über eingebaute sofortige Aktivierung der Desinfizierung mittels eines Durchfluss-Sensors.

NSF International hat kürzlich die Norm NSF/ANSI 55-2019 mit Testprotokollen für Systeme auf Grundlage von LEDs herausgegeben. Acuva spielte bei der Entwicklung dieser wichtigen Aktualisierung als Teil der International Task Group eine führende Rolle. "Dies ist für die Branche eine fantastische Errungenschaft und wäre ohne umfassende Bemühungen und Engagement innerhalb der Community nicht möglich gewesen", sagte Dr. Ashkan Babaie, Direktor des Bereichs Advanced Engineering bei Acuva.

"Wir sind erfreut, dass in der Branche für die Desinfizierung von Wasser mittels UV-LED aktualisierte Regelungen Anwendung finden", sagte Manoj Singh, Präsident und CEO von Acuva. "Eine bestätigte mikrobielle Desinfizierung ist für Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher ein entscheidender Aspekt. Wir beabsichtigen, künftig alle unsere Produkte gemäß dieser Normen zertifizieren zu lassen."

Zudem wurde die Entwicklung eines neuen UV-LED Systems für Wasserhauptanschlüsse (Point-of-Entry - PoE) für die Desinfizierung von Wasser bekannt gegeben. Dieses Hochleistungssystem bietet Durchflussraten von 24-40 l/min (8 bis 20 Gallonen pro Minute) bei minimaler Wartungsaufkommen. Acuvas PoE UV-LED Systeme für die Desinfizierung von Wasser von bis zu 2400 Liter pro Stunde mit sicherer mikrobiologischen Desinfektion gemäß Normen der Branche wird das mit Spannung erwartete neue System Mitte des Jahres 2020 auf dem Markt verfügbar sein.

Beide Systeme werden auf der Aquatech Amsterdam 2019 als Preview vorgestellt.

Fotos der Systeme Acuva Eco-NX und PoE UV-LED stehen hier zur Verfügung: http://bit.ly/AcuvaEcoNX-PoE

Informationen zu Acuva Technologies

Acuva ist weltweit führend im Bereich der Desinfizierung von Wasser mittels UVC-LED und hat seine UV-LED-Wasseraufbereitungssysteme entwickelt, um weltweit keimfreies Trinkwasser verfügbar zu machen. Anpassbare UV-LED-Module wie die Strike-Plattform von Acuva wurde für problemlose OEM-Integration in Wasserspender und ähnliche Geräte für Verbraucher und gewerbliche Zwecke konzipiert.

Termine für Interviews mit Fariborz Taghipour, dem CTO von Acuva Technologies, stehen auf Anfrage zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Romina Puno unter media@acuvatech.com oder +1.778.222.1757.

Original-Content von: Acuva Technologies, übermittelt durch news aktuell