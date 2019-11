Raybow Pharmaceutical

Raybow erweitert CDMO-Geschäft in den USA durch Übernahme von PharmAgra Labs

Brevard, North Carolina (ots/PRNewswire)

Raybow Pharmaceutical, ein globaler Anbieter von pharmazeutischen Chemiedienstleistungen, hat das in den USA ansässige Unternehmen PharmAgra Labs übernommen.

Raybow ist ein globaler Anbieter von ausgelagerten pharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und Produktionsdienstleistungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Taizhou, China, und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter weltweit. PharmAgra ist ein Unternehmen für Forschung und Entwicklung im Bereich der Auftragschemie mit Sitz in Brevard, im US-Bundesstaat North Carolina, mit aktuellen Dienstleistungen, die Auftragssynthese, Prozessentwicklung und -optimierung sowie analytische Dienstleistungen umfassen.

Die Übernahme von PharmAgra erweitert die globale Präsenz von Raybow und ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit dem wachsenden US-Kundenstamm des Unternehmens. Der Standort Brevard wird zur Zentrale und zum Forschungs- und Entwicklungszentrum für die nordamerikanischen Aktivitäten, unterstützt durch Vertriebs- und Marketingbüros in Los Angeles, CA, Princeton, NJ und Kopenhagen, Dänemark.

Raybow CEO Bin Wang kommentierte: "Wir freuen uns, das PharmAgra-Team begrüßen zu dürfen, da es für beide Unternehmen hervorragend positioniert ist. Die europäischen und US-amerikanischen Kunden von Raybow werden die Option für Vertragsdienstleistungen innerhalb der USA zu schätzen wissen. Das PharmAgra-Team hat sich in den 20 Jahren seiner Tätigkeit im Bereich der Auftragssynthese bewährt. Zusammen mit den vorhandenen Kapazitäten von Gramm-Mengen bis zu mehreren Tonnen haben wir nun die Flexibilität, alle phasenangepassten Outsourcing-Aktivitäten unserer Kunden auf mehreren Kontinenten zu realisieren."

Raybow plant ein Erweiterungsprojekt am Standort PharmAgra, um zusätzliche Kapazitäten und Personal in der Region von Brevard zu schaffen.

Peter Newsome, Mitbegründer von PharmAgra Labs, sagte: "Unsere Zukunft mit Raybow passt perfekt zu unserem langfristigen Ziel, unseren Kunden in allen Branchen mehr Chemiekompetenz zu bieten".

Informationen zu Raybow

Raybow wurde 2008 gegründet, um kompetente Prozessentwicklung und -herstellung für Biotech- und große Pharmakunden anzubieten. Raybow kann eine Vielzahl von Stoffen, einschließlich hochpotenter Stoffe, aufnehmen und bietet qualitativ hochwertige, effiziente und kostengünstige Dienstleistungen an, die den Entwicklungsprozess von Medikamenten beschleunigen sollen. Raybow produziert hochwertige Zwischenprodukte, regulatorische Ausgangsstoffe und pharmazeutische Wirkstoffe in einer von der FDA kontrollierten Anlage in Taizhou, China. Kundenprojekte decken alle Phasen der Entwicklung von der präklinischen bis zur kommerziellen Entwicklung ab.

Informationen zu PharmAgra Labs

PharmAgra Labs mit Sitz in Brevard im US-Bundesstaat North Carolina wurde 1998 gegründet. PharmAgra ist ein agiles, ergebnisorientiertes Auftragschemieunternehmen, das umfassende Dienstleistungen wie cGMP-API-Herstellung, Auftragssynthese, Prozessentwicklung und analytische Dienstleistungen anbietet. Zu den Leistungen gehören das Scale-up komplexer Chemie in der Elektronik und Pharmazie, die Herstellung von pharmazeutischen Zwischenprodukten, RSMs und APIs. PharmAgra ist für den Umgang mit kontrollierten Stoffen zugelassen (DEA Anhänge I bis V).

