Elementor wurde zum Gewinner der 2020 WordPress-Plugins gekrönt

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Elementor geht zum zweiten Mal in Folge als Gewinner des renommierten Torque Magazine Plugin Madness-Wettbewerbs hervor.

Elementorhat die Meisterschaftsrunde der fünften jährlich stattfindenden Plugin Madness von WPEngines gewonnen und wurde zum 'König der WordPress-Plugins' gekrönt. Plugin Madness ist ein Bracket-Style-Wettbewerb, der mit 64 nominierten Plugins (von 55.000 WordPress-Plugins) startet, die in vier Kategorien unterteilt sind: eCommerce, Wartung, Optimierung und Marketing.

Die Plugins werden in Brackets unterteilt und Fans geben ihre Stimme für das von ihnen präferierte Plugin ab. Der Wettbewerb startete Anfang März und endete heute mit der Bekanntgabe Elementors als Champion des Jahres 2020 gegen Custom Post Type Extended, ein Plugin, das die Veröffentlichung von Blogbeiträgen unterstützt.

Auf dem Weg zur Endrunde konnte Elementor fünf verschiedene Mitstreiter besiegen. In der ersten Runde gewann Elementor gegen Wordfence, ein Plugin, das Malwareschutz für WordPress-Sites bietet. In der zweiten Runde fand ein Kampf gegen All-In-One WP Migration statt, ein Plugin, das Nutzer alte WordPress-Sites importieren lässt, um neue zu ersetzen oder zu unterstützen. Konkurrent der dritten Runde war Advanced Custom Fields, ein Plugin, das User zur Kontrolle ihrer benutzerdefinierten Felder sowie Bearbeitungsfenster befähigt. In Runde 4 trat Elementor gegen Defender, eine WordPress Cybersicherheits-Site, an. Im Halbfinale lieferte Elementor sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit WooCommerce, einer der bedeutendsten Namen der WordPress-Welt, aus dem Elementor mit 82 % der Stimmen als Gewinner hervorging.

Yoni Luksenberg, CEO von Elementor, drückte seinen Stolz zu ihrem wiederholten Sieg aus: "Wir sind von unserem Produkt überzeugt und wenn man die letzten zwei Jahre als Anhaltspunkt nimmt, so gilt dasselbe für die WordPress-Community, der wir für ihre Unterstützung danken möchten. Obwohl wir uns ernstzunehmender Konkurrenz und leistungsstarken Plugins gegenübersahen, bietet Elementor ein einzigartiges All-in-One-Erlebnis, das durch nichts und niemanden überboten werden kann."

Zusätzlich meldete Elementor vor kurzem den frühen Start seines Experten-Netzwerks, das die Mitglieder seiner globalen Community zu Partnerschaften befähigt und dazu ermutigt, ihren Unternehmen durch die gemeinsame Nutzung von Portfolios und Dienstleistungen mit Elementor Peers in 152 Ländern zu Wachstum zu verhelfen. Bereits jetzt stieß das Netzwerk auf eine positive Resonanz bei seinen globalen Nutzern, die durch auf der Plattform entstandene Beziehungen Geschäfte abschließen konnten.

Informationen zu Elementor

Elementor ist die führende Website-Builder-Plattform auf Wordpress. Mit über 4,5 Millionen Websites bedient Elementor einen schnell wachsenden Kundenstamm von Web-Profis, einschließlich Web-Entwicklern, -Designern und -Vermarktern in 152 Märkten. Auf seiner Open-Source-Plattform wird alle 10 Sekunden eine neue Website erstellt. Elementor sieht seine Aufgabe darin, das Web-Building radikal zu vereinfachen und es Web-Profis und -Agenturen zu ermöglichen, ihr kreatives und geschäftliches Potenzial auszuschöpfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.elementor.com oder folgen Sie uns auf Facebook.

