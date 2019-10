Zigmabit Inc.

Zigmabit führt seinen Super-Algorithmus-Miner - den ZigBit Miner - auf dem Markt ein

Zigmabit Inc. freut sich, die weltweite Markteinführung des ZigBit Miner, dem weltweit ersten Mining Rig mit direkter Flüssigkeitskühlung (DLC, Direct Liquid Cooling), das ultimative Sicherheit und eine hohe Hashrate bietet, bekannt geben zu können. ZigBit Miner verwendet 7nm ASIC ZigmaBit BoosterX, um verschiedene Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash usw. zu schürfen. Das Unternehmen wird Bestellungen für Zigmabit Miners (2.0, 3.0, 5.0) ab dem 31. Oktober 2019 entgegennehmen.

Zigmabit akzeptiert Zahlungen in Bitcoin, Banküberweisungen usw. Das Unternehmen bietet eine Garantie von bis zu 36 Monaten, um die Arten von Fehlern abzudecken, die seine Produkte betreffen. Das Unternehmen bietet auch kostenlosen Versand weltweit per UPS oder FedEx.

Informationen zu Zigmabit Inc.

Zigmabit Inc., mit Sitz in 26-9 Kamimeguro 1-9-chome Meguro, Tokio 153-0051 Japan, verkauft Miners online, im Einzelhandel oder im Großhandel. Zigmabit Inc. verfügt über ein Team qualifizierter Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Hardware und Kryptowährungen.

